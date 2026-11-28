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A poucos dias do aguardado confronto contra o Barcelona, o Atlético de Madrid conquistou uma vitória valiosa no estádio do Elche, mas o triunfo não foi tão tranquilo quanto parecia no início. Depois de abrir 3 a 1, o time de Diego Simeone precisou resistir às tentativas de reação dos donos da casa para fechar o jogo em 3 a 2 e somar três pontos importantes, que o mantêm na briga pela liderança do Campeonato Espanhol.

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O Atlético decidiu a partida, disputada na noite de sábado pela 14ª rodada de LaLiga, ao aproveitar os erros defensivos dos donos da casa logo no início e marcar dois gols nos primeiros sete minutos, antes de enfrentar uma forte resistência que quase lhe tirou a vitória no segundo tempo.

O jogo começou de forma perfeita para os visitantes. Federico Redondo, filho do ex-craque argentino Fernando Redondo, cometeu pênalti, e Alejandro Grimaldo converteu a cobrança para abrir o placar aos quatro minutos.

O mesmo jogador voltou a falhar na defesa e permitiu que Lee Kang-in infiltrasse entre as linhas para ampliar aos sete minutos, deixando o Elche dois gols atrás muito cedo.

Os donos da casa não se entregaram apesar do começo difícil, e Martim Neto diminuiu aos 26 minutos, devolvendo alguma esperança ao Elche. A resposta do Atlético, porém, veio rápido com Julián Álvarez, que marcou o terceiro gol aos 41 minutos e restabeleceu a vantagem de dois gols, depois de já ter balançado as redes em cobrança de falta no duelo da equipe contra o Viking Stavanger, pela Champions League, na quarta-feira.

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No início do segundo tempo, o Elche voltou para o jogo: Bouba Sangaré fez o segundo gol aos 48 minutos, aproveitando uma das chances diante do goleiro Jan Oblak. A partida pegou fogo novamente, e o Atlético passou a ter de defender a vantagem sob pressão constante dos donos da casa, que tentaram aproveitar o gol para buscar o empate.

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Os minutos seguintes tiveram tentativas dos dois lados. O Atlético buscava um gol que garantisse a vitória, enquanto o Elche se agarrava à chance de reagir, mas os comandados de Simeone conseguiram manter a vantagem até o apito final e somaram três pontos importantes antes de viajar a Barcelona para enfrentar o time catalão na noite de quarta-feira, em partida antecipada da 23ª rodada, no Camp Nou.

O Atlético de Madrid não poderá contar com o defensor Marc Pubill no próximo confronto contra o Barcelona, já que ele recebeu diante do Elche o quinto cartão amarelo na temporada e cumprirá suspensão.

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Do outro lado, o sofrimento do Elche em casa continua: o time ainda busca sua primeira vitória no Campeonato Espanhol nesta temporada, segue estacionado nos 11 pontos em 14 partidas, ocupa o 19º lugar na tabela e permanece na zona de rebaixamento.