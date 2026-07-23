A Federação Francesa de Futebol anunciou a data da revelação oficial do novo selecionador da seleção de França, num passo que abre caminho para o regresso do histórico astro Zinédine Zidane aos bancos de treino, após uma ausência de cinco anos.

A Federação Francesa referiu, num comunicado oficial divulgado esta quinta-feira, que irá realizar uma conferência de imprensa na próxima terça-feira, com a presença do seu presidente Philippe Diallo, para apresentar o novo treinador da seleção francesa, sucessor de Didier Deschamps e que, segundo vários relatos de imprensa fidedignos, será Zidane.

A Federação Francesa afirmou no seu comunicado: "O presidente da Federação Francesa de Futebol, Philippe Diallo, realizará uma conferência de imprensa na terça-feira, 28 de julho de 2026, a partir das 11 horas, na sede da Federação", acrescentando que a conferência acontecerá após uma reunião extraordinária do comité executivo que decorrerá no mesmo dia, e durante a qual o novo treinador será apresentado aos meios de comunicação social.

O comunicado da Federação Francesa veio confirmar a data revelada pela imprensa local na noite de ontem, quarta-feira.

Assim, a Federação Francesa não realizará uma cerimónia de despedida para Deschamps, que terminou o seu percurso com a seleção após 14 anos à frente da equipa técnica, e dirigirá as atenções diretamente para o anúncio do seu tão aguardado sucessor.

Zidane regressa aos bancos após cinco anos

Zidane prepara-se para regressar ao mundo dos treinos após a sua saída do Real Madrid em junho de 2021, tendo recusado nos últimos anos várias propostas, preferindo aguardar a oportunidade de comandar a seleção de França, objetivo ao qual o seu nome esteve constantemente associado.

Zidane é o candidato favorito a suceder a Deschamps, seu antigo companheiro na seleção francesa campeã do Mundo em 1998, sendo que relatos de imprensa revelaram que o treinador francês já concluiu o seu acordo com a Federação Francesa, restando apenas alguns detalhes relacionados com a formação da sua equipa técnica antes de iniciar oficialmente a sua missão.

Apesar das reformas relativas ao teto salarial recentemente aprovadas pelo parlamento francês, o salário de Zidane não será afetado por essas restrições, depois de ter obtido uma isenção especial das entidades governamentais competentes.

Um início de fogo para Zizou

Zidane não terá um longo período para se adaptar ao seu novo cargo, uma vez que o esperam confrontos difíceis logo desde os seus primeiros jogos com a seleção francesa, durante o período da paragem internacional que decorre entre setembro e outubro próximos.

Zidane iniciará a sua missão com um confronto frente à Turquia no dia 25 de setembro, antes de visitar a Bélgica no dia 28 do mesmo mês, e depois disputar o seu primeiro jogo no Stade de France diante da Itália no dia 2 de outubro, num confronto que carrega uma simbologia especial após os cinco anos que passou como jogador nas fileiras da Juventus.

A importância do confronto com a Itália aumenta caso se confirmem os relatos que apontam para a possibilidade de Deschamps assumir o comando da seleção italiana após a sua saída de França.

A seleção de França prossegue o seu percurso na Liga das Nações da UEFA com um confronto novamente frente à Bélgica no dia 5 de outubro, defrontando depois a Itália fora de casa no dia 12 de novembro, antes de encerrar a fase de grupos recebendo a Turquia no dia 15 de novembro.

Calendário de jogos de França sob o comando de Zidane na Liga das Nações da UEFA:

Turquia × França — 25 de setembro

Bélgica × França — 28 de setembro

França × Itália — 2 de outubro

França × Bélgica — 5 de outubro

Itália × França — 12 de novembro

França × Turquia — 15 de novembro