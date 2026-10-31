O goleiro Unai Simón personifica seu enorme comprometimento com o Athletic Bilbao, que vai além dos limites de contratos e acordos, seja por meio de suas declarações ou de suas atitudes.

Simón havia renovado seu contrato com o Athletic Bilbao sem estabelecer uma cláusula de rescisão em 24 de maio de 2024, algo cujos motivos ele agora esclareceu em declarações impactantes.

Simón disse, em declarações destacadas pelo jornal espanhol Marca: "Não acho que a questão de haver ou não uma cláusula de rescisão reflita necessariamente a verdade dos seus sentimentos em relação ao Athletic Bilbao. No fim das contas, quando você quer provar que ama algo ou alguém, você faz isso por meio das suas atitudes diárias. Você precisa provar isso todos os dias".

Simón afirmou que sua relação com o Athletic Bilbao vai muito além do que os contratos estabelecem, acrescentando: "Não vou sair deste lugar. Mesmo que alguém venha e pague o valor da cláusula de rescisão de 150 milhões, ainda assim não vou embora. Não quero sair. Se o Athletic Bilbao me disser na próxima temporada que não quer minha permanência, farei as malas e irei embora, apesar da dor intensa que isso trará, mas enquanto o clube desejar que eu fique aqui, não vou me mover do meu lugar".

Como prova da dimensão do amor que Simón nutre pelo clube, ele estabeleceu uma comparação entre as comemorações do título da Copa do Rei e as comemorações da conquista da Copa do Mundo, explicando: "Não há nenhuma comparação entre as comemorações da Copa do Rei e as comemorações da Copa do Mundo. Para mim, os cinco dias que vivi após a conquista da Copa do Rei ao lado dos meus amigos, das pessoas próximas a mim e dos meus companheiros não se parecem em nada com a homenagem que recebi após a Copa do Mundo, que representa, no plano profissional, o máximo que qualquer jogador pode alcançar".

E concluiu: "Mas no nível da paixão e dos sentimentos que você proporciona às pessoas ou que as pessoas fazem você sentir, a coisa é completamente diferente, ao menos para o meu círculo. Aqueles cinco dias foram um dos mais maravilhosos da minha vida, e se completaram de forma excepcional com o desfile de comemoração do título a bordo da embarcação tradicional, que foi incrível".