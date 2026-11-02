Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, não hesitou em elogiar Harry Kane, astro do Bayern de Munique e recém-vencedor da Bola de Ouro, antes do confronto entre as duas equipes.

O Bayern de Munique visita o Atlético de Madrid nesta terça-feira, no estádio Metropolitano, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

O jornal Marca publicou as declarações do treinador argentino durante a coletiva de imprensa de apresentação, na qual disse: "Parabenizo Kane pela merecida conquista da Bola de Ouro. É um jogador incrível, e sempre admirei. Com sua maturidade e evolução ao longo dos anos, passou a saber como encontrar as melhores posições sem se afastar da meta".

E prosseguiu: "Kane é comprometido com o trabalho e ajuda o Bayern a sair jogando desde a defesa quando precisa, além de ser um artilheiro nato. Seu talento oferece uma grande contribuição ao futebol, e também às crianças que o assistem, porque deixa um legado que confirma que o trabalho e a dedicação podem levar o ser humano a uma posição importante".

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Sobre a disputa pelo título da Liga dos Campeões da Europa, comentou: "Não sei até onde continuaremos nossa trajetória, mas espero que não me façam essa pergunta em todas as partidas".

E destacou: "Três coisas diferentes passam pela minha cabeça. Sinto gratidão por tudo o que conquistamos ao longo dos últimos anos, e por tudo o que vivemos atualmente, seja dentro do clube, com a torcida ou nós mesmos. Temos que aproveitar esses momentos e encará-los com entusiasmo e otimismo".

Simeone afirmou: "Enfrentamos um adversário muito forte e de altíssimo nível, e teremos que conduzir a partida ao caminho pelo qual acreditamos que podemos causar dano a ele".

E prosseguiu: "Gostaria que atacássemos durante os 80 minutos, deixando para eles os dez minutos restantes, e que marcássemos um gol depois de 20 passes, como fizemos diante do Levante. Mas a realidade é outra, pois vamos enfrentar uma equipe forte e competente, e teremos que lidar com momentos difíceis e duros, e tentar escapar da pressão que eles sabem aplicar tão bem".

E explicou: "Já começamos a semana com o confronto contra o Levante, no qual conquistamos a vitória, e ela continua agora com a partida contra o Bayern de Munique, na qual precisamos da nossa torcida, como ela sempre costumou ser, forte e próxima dos jogadores".

Sobre Ademola Lookman, comentou: "Não sei se ele está jogando em uma posição na qual não deseja atuar. Não começou a temporada da maneira que gostaria, mas o mesmo aconteceu com Julián Álvarez na temporada passada, que passou por um período difícil e conseguiu superá-lo, assim como Antoine Griezmann passou por uma fase em que não marcava gols, mas também a superou".

E prosseguiu: "Lookman é o jogador que mais disputa duelos individuais no último terço ofensivo, e eu confio muito nele. Não quero que ele entre em um estado de frustração, pois isso faz parte da vida e do futebol".

E enfatizou: "Lookman deve continuar trabalhando até que chegue o dia em que comece a marcar e a dar assistências. Esperamos que seja esse o caminho que ele conseguirá seguir".