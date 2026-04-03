Simeone tem Flick na mira na batalha de 11 dias entre Barcelona e Atlético

O espanhol Diego Simeone e o alemão Hansi Flick se preparam para disputar um dos confrontos mais emocionantes e frequentes de suas carreiras, já que se enfrentarão três vezes em apenas 11 dias, em uma série de partidas decisivas que podem definir o destino do Barcelona na La Liga e na Liga dos Campeões.

A relação entre os dois treinadores começou há anos, e Simeone é o adversário mais frequente de Flick até agora, já que se enfrentaram 9 vezes, com 5 vitórias para o alemão, 2 empates e 2 derrotas. O número de confrontos entre eles chegará a 12 após o término da série de três jogos que se aproxima.

Essa série de três confrontos começa amanhã, sábado, na capital espanhola, Madri, pela 30ª rodada da La Liga, quando o Barcelona visita o Atlético de Madri, em seguida, as duas equipes se enfrentam no dia 8 de abril na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, antes de encerrarem a série no dia 14 do mesmo mês na partida de volta da mesma fase, no Estádio Wanda Metropolitano.

O histórico de Flick contra Simeone é, em geral, positivo, começando pela goleada do Bayern de Munique por 4 a 0 sobre o Atlético na fase de grupos da Liga dos Campeões da temporada 2020-2021, passando pelo empate de 1 a 1 na partida de volta em Madri. Depois de assumir o comando do Barcelona, Flick conquistou duas vitórias, um empate e uma derrota contra os Rojiblancos.

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Entre os confrontos mais marcantes da última temporada, o Atlético venceu o Barcelona por 2 a 1 no campeonato, e depois conquistou uma grande vitória por 4 a 0 na partida de ida da semifinal da Copa do Rei.

Por outro lado, o Barcelona apresentou um desempenho forte no confronto da liga no estádio de Montjuïc, antes de garantir a classificação para a final da Copa graças ao gol de Ferran Torres na partida de volta.

Já na temporada atual, o Barcelona conquistou uma emocionante vitória por 3 a 1 sobre o Atlético em seu primeiro grande jogo após o retorno ao Camp Nou, em meio à ausência de Raphinha e outras lesões importantes.

Por outro lado, o Atlético impôs seu domínio na partida de ida da semifinal da Copa, conquistando uma goleada de 4 a 0 no primeiro tempo, antes de encerrar o confronto com o mesmo placar, apesar das tentativas do Barcelona na partida de volta.

O Barcelona ocupa atualmente a liderança da tabela do campeonato, com quatro pontos de vantagem sobre o Real Madrid e dezesseis sobre o Atlético de Madrid, o que torna a partida de sábado decisiva para manter a liderança.

Já o Atlético busca aproveitar a vantagem de jogar em casa e pressionar o adversário no início da série de três confrontos.