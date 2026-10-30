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Atletico de Madrid v RC Deportivo de A Coruna - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Simeone surpreende a todos sobre o campeão de LaLiga e ironiza a nova decisão dos árbitros

D. Simeone
Atlético de Madrid
Levante x Atlético de Madrid
Levante
La Liga
Atlético de Madrid x Barcelona
Barcelona
Argentina
Espanha

antes de ser a primeira vítima deles

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Horas antes de uma batalha que pode virar a tabela de LaLiga de cabeça para baixo, Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, enviou uma mensagem decisiva: o título do Campeonato Espanhol nesta temporada não irá para quem jogar melhor, mas para quem aguentar mais.

Simeone apareceu nesta sexta-feira em coletiva de imprensa de apresentação do aguardado confronto diante do Levante, marcado para este sábado, uma partida importante, pois uma vitória do Levante pode complicar a caminhada dos Colchoneros em sua batalha com o Barcelona, enquanto uma vitória do Atlético vai esquentar a acirrada disputa pela liderança.

Gerenciar o esforço é a palavra-chave

Sobre como manter o nível, Simeone disse, com sua franqueza de sempre: "Chegar ao nível de desempenho pleno em cada partida é algo extremamente complexo. Para conseguir isso, precisamos gerenciar bem nossos esforços, as substituições e a forma de motivar os jogadores".

E acrescentou o treinador argentino: "Precisamos fazer uma partida forte contra um adversário que sabe jogar em casa e tem muita garra, e temos que controlar o andamento do jogo e causar dano a ele".

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O treinador argentino reafirmou seu apego à sua famosa filosofia do "jogo a jogo", recusando-se a se deixar levar por cálculos precoces sobre a liderança.

Mensagem humana e a definição de campeão

A coletiva não ficou sem seu lado humano, com Simeone iniciando sua fala comentando o trágico acidente de trem de Órdua, dizendo: "É um momento difícil, e estamos ao lado das famílias das vítimas. É um momento complicado que exige de nós muito respeito, e esperamos que as coisas melhorem no futuro".

E sobre a corrida pelo título, na qual sua equipe está a apenas dois pontos da liderança, Simeone resumiu sua filosofia com uma frase que será o lema da temporada: "Passaremos por bons momentos, momentos ruins e momentos medianos, pois isso é a vida. Quem conseguir superar os momentos difíceis é quem vai brigar pelo título".

O duplo confronto com o Barcelona

Simeone abordou o calendário apertado que colocará sua equipe diante do Barcelona duas vezes em menos de um mês, por causa da alteração das datas do campeonato em razão de sua ligação com a Supercopa da Espanha em fevereiro, e comentou com tranquilidade: "É o que acontece todo ano, as datas das partidas são antecipadas por causa da Supercopa. Não vejo isso como algo complicado, é apenas uma situação resultante do acúmulo de jogos".

No plano dos nomes, elogiou o português Morten Hjulmand, dizendo: "Ele se esforça muito e compete com jogadores como Koke, Barrios e Cardoso, que fazem atuações destacadas, e Mendoza e Obeid também vêm atuando bem. Hjulmand tem a personalidade adequada para alcançar aquilo a que aspira".

Também defendeu o jovem Arnau, descrevendo-o como alguém que "trabalha com muito entusiasmo, e o salto do seu nível anterior para o atual não é fácil", ao passo que reafirmou sua total confiança em Lookman, apesar de ele não estar em sua melhor forma: "Confiamos muito nele, e só precisamos confiar em sua evolução".

Ironia sobre a nova decisão

Simeone encerrou sua coletiva com um comentário irônico sobre a histórica decisão de os árbitros concederem entrevistas à imprensa após as partidas, que acontecerá pela primeira vez justamente depois do jogo de sua equipe contra o Levante, dizendo sorrindo: "Espero que falem bem de mim e que as coisas corram bem".

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