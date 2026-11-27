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Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, falou sobre a possibilidade de ir ao mercado de transferências de inverno e admitiu a necessidade de reforçar o elenco para continuar brigando com Barcelona e Real Madrid.

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O jornal Sport publicou as declarações de Simeone na entrevista coletiva que antecedeu o duelo entre Atlético de Madrid e Elche, neste sábado, pela 14ª rodada de LaLiga.

Questionado se espera alguma contratação em janeiro, o Cholo foi direto e garantiu que o clube trabalha nesse sentido em conjunto com o diretor esportivo Mateu Alemany.

"Conversamos com ele para trabalhar e continuar melhorando. De acordo com as possibilidades do clube, mas sim, precisamos de jogadores", afirmou.

Para o treinador argentino, contratar novos jogadores será importante para manter o Atlético de Madrid na briga pelas primeiras posições da tabela.

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Perguntado se acredita que o time está mais perto dos dois primeiros colocados, respondeu: "Isso quem vai definir é o fim da temporada e o acúmulo de jogos. Está claro que precisamos reforçar o elenco para continuar perto da posição que ocupamos hoje, senão vai ficar muito difícil".

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A estabilidade de Barcelona e Real Madrid também ganhou espaço na entrevista coletiva.

Quando questionado sobre a possibilidade de o título do Campeonato Espanhol exigir 100 pontos, o técnico argentino se recusou a especular sobre o que pode acontecer: "Não faço ideia, sinceramente não faço ideia. O destino só Deus sabe, e teríamos que perguntar a Ele".

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Antes de pensar mais adiante, o treinador fez questão de concentrar toda a atenção no confronto com o Elche.

O argentino foi perguntado sobre a confiabilidade do desempenho de sua equipe fora de casa em comparação com os jogos como mandante e lembrou que já havia dado sua explicação sobre o assunto depois da partida contra o Getafe.

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"Já explicamos isso depois do jogo contra o Getafe, e agora pensamos no Elche, que não conseguiu bons resultados em casa, mas é um time que compete bem, fez boas partidas e poderia ter vencido ou empatado. Vamos ter que levar o jogo para o caminho em que acreditamos que podemos machucá-lo", explicou.

Simeone também elogiou dois jogadores do adversário, Germán Valera e Morsio, que conhece desde a passagem deles pelo Atlético de Madrid.

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Sobre Valera, disse: "Está jogando em um nível excelente, evoluiu muito e criou para si novas posições nas quais passou a atuar. É um jogador esforçado e rápido, nós o conhecemos desde pequeno e sempre desejamos o melhor para os jogadores que passaram por aqui".

Em relação a Morsio, Simeone destacou suas qualidades e sua contribuição para o Elche: "É um jogador com espírito de luta, trabalho e inteligência para entender os movimentos e o posicionamento. Ajuda muito o Elche, e amanhã vamos nos encontrar e nos cumprimentar".

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O Cholo também falou sobre Jonathan David, ao ser questionado sobre sua evolução e seu papel no time. O técnico argentino garantiu que continua contando com o atacante, mesmo quando ele não recebe minutos em campo.

"Desde o início, e mesmo quando não jogou algumas partidas, é um jogador que nos é útil e nos ajuda. Sabe se movimentar sem a bola, tem movimentos de que precisamos, e quando chegar a vez dele de jogar, espero que apresente o mesmo nível que mostrou em seus melhores momentos desde que chegou", afirmou.

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Mendoza foi outro nome que recebeu atenção na entrevista coletiva. O treinador avaliou sua evolução de forma positiva, mas admitiu que ele precisou de algum tempo para se adaptar às exigências do Atlético de Madrid.

"Ele continua evoluindo, a mudança foi grande para ele. No começo, teve dificuldade para ganhar o ritmo e a força necessários para chegar ao nível que apresenta hoje, tanto nos jogos quanto nos treinos. Ele se preparou bem durante o verão para chegar com melhores ferramentas para competir. Tem qualidade, e espero que continue aumentando a intensidade do seu jogo para poder competir", disse Simeone.