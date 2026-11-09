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Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images Sport
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Simeone ignora um trunfo na noite da queda do Atlético

Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Barcelona
La Liga
A. Lookman
D. Simeone
Espanha

Lookman paga o preço pelas escolhas de Simeone

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O Atlético de Madrid acabou ficando a 5 pontos de distância do Barcelona, após fracassar na tentativa de tomar a liderança do Campeonato Espanhol.

O Atleti chegou a abrir o placar diante do Barcelona, mas terminou derrotado pelo placar de 1 a 2 para a equipe do técnico Hansi Flick.

O jornal Sport informou que Diego Simeone, técnico dos Rojiblancos, preferiu não utilizar o seu jogador nigeriano Ademola Lookman, apesar de ainda dispor de uma substituição adicional.

Simeone manteve Julián Álvarez em campo durante toda a partida, apesar das vaias que recebeu, e realizou as substituições em 3 momentos, mas se limitou a apenas quatro trocas, sem que a Aranha estivesse entre elas.

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Sørloth entrou primeiro, depois Hojlund e Cardoso, antes de acionar Jonathan David aos 78 minutos, e todas as substituições tiveram caráter ofensivo, diante da desvantagem da equipe no placar, o que poderia ter justificado uma quinta troca, com a entrada de Lookman.

Com Frenkie de Jong atuando na lateral direita de forma improvisada, e com a necessidade do Atlético de Madrid de reverter a desvantagem de 1 a 2, o ponta nigeriano poderia ter sido a primeira opção em qualquer outra circunstância.

Mas não foi o que aconteceu, já que o técnico Diego Simeone preferiu não utilizar Lookman, apesar de ainda dispor de uma substituição adicional.

Lookman atravessa uma fase extremamente difícil, pois o seu nível atual está muito distante daquele que apresentou durante os seus primeiros meses no estádio Metropolitano. E Simeone repetiu essa questão diversas vezes em suas coletivas de imprensa.

O Cholo exige mais do jogador nigeriano, apesar de ele já ter marcado dois gols nas redes do Barcelona, mas desta vez se viu assistindo o seu time perder a chance de disputar o título do Campeonato Espanhol, sem sequer ter a oportunidade de ajudar.

O Atlético de Madrid precisa da melhor versão de Lookman, mas o jogador nigeriano ainda tem muito trabalho pela frente para recuperar a confiança do técnico argentino.

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