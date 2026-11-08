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Atletico de Madrid v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
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Simeone ignora feito histórico diante do Barcelona e revela sua arma para derrotar Flick

Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Barcelona
La Liga
D. Simeone
Espanha
Argentina

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O argentino Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, falou sobre a preparação de sua equipe para o confronto com o Barcelona, na noite deste domingo, ressaltando a importância do retorno de Koke ao time titular para lidar com a pressão alta imposta pelo time catalão, além de destacar o papel decisivo da torcida do estádio Metropolitano no duelo aguardado.

Simeone afirmou, em declarações à imprensa antes da partida, que escalar Koke desde o início tem como objetivo dar ao Atlético de Madrid tranquilidade na construção do jogo e no trato com a pressão do Barcelona, explicando: "Sabemos que podemos começar a partida dessa forma, e buscamos que o Koke nos dê a tranquilidade no jogo que ele possui, diante de um adversário que sabe pressionar muito bem, e sabemos que isso vai nos obrigar a permanecer em estado de alerta".

Sobre a possibilidade de conquistar a vitória e assumir a liderança do Campeonato Espanhol, além de alcançar o triunfo de número 345 na competição, tornando-se o treinador com mais vitórias na história de LaLiga, o técnico argentino esclareceu que não ocupa seu pensamento com esses números, dizendo: "Eu não penso nisso, penso na partida, e de agora em diante, tudo o que vier será bem-vindo".

Simeone elogiou a importância da torcida do Atlético de Madrid antes do confronto, reforçando sua influência constante no desempenho da equipe em seu estádio, e disse: "Nossa torcida sempre é decisiva e influente quando jogamos em casa".

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Em relação ao esperado confronto ofensivo entre o Barcelona, dono do ataque mais forte do campeonato com 46 gols, e o Atlético de Madrid, que possui a melhor defesa, após ter sofrido apenas 8 gols, Simeone se recusou a tratar a tarefa de parar o ataque do time catalão como um desafio excepcional.

O técnico do Atlético disse: "Não, é apenas uma partida, uma partida importante e empolgante, e uma grande oportunidade para mostrar o potencial que a equipe tem, e esperamos conseguir provar isso dentro de campo".

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