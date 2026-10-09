O argentino Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, falou sobre o retorno das competições do Campeonato Espanhol após o período de pausa para as seleções, isso antes do confronto diante do Deportivo Alavés, enfatizando a dificuldade da partida, além de abordar o cansaço dos jogadores devido à carga de jogos, e dirigir uma mensagem de reconhecimento ao seu compatriota Lionel Messi, que recentemente se aposentou da seleção.

O Atlético de Madrid visita o Alavés no estádio Mendizorroza, amanhã, sábado, buscando dar continuidade a seus resultados positivos, em um confronto que Simeone disse não ser fácil, apontando que seu adversário vem apresentando bons níveis, especialmente no aspecto defensivo.

Simeone elogia Messi e evoca o legado de Maradona

Quando questionado sobre a escolha entre Diego Maradona e Lionel Messi para disputar uma partida final, Simeone recusou-se a comparar as duas lendas, dizendo: "Não vou entrar no jogo de escolher um deles. Tive a oportunidade de jogar com Maradona, mas não tive a oportunidade de jogar com Messi".

E acrescentou: "Nós, argentinos, somos gratos por termos vivido a era do melhor jogador da história do futebol. Messi superou todos os limites possíveis, e lidou com tudo com respeito".

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O treinador do Atlético de Madrid continuou: "Agradeço a ele, como argentino, por tudo o que nos deu, mas o mais importante é o que ele nos ensinou sobre lutar. Ele nos ensinou que, quando as coisas vão mal, devemos continuar seguindo em frente".

Simeone critica a carga de jogos durante a pausa para as seleções

Simeone abordou o sistema de pausa para as seleções, considerando que a nova experiência merece ser avaliada, diante da disputa de aproximadamente 4 partidas por parte de vários jogadores no período recente.

E disse: "A nova experiência que foi apresentada é boa, mas deveria ser avaliada de modo a atender aos interesses dos jogadores, a maioria dos quais disputou aproximadamente 4 partidas. Devemos analisar como os jogadores podem continuar a proporcionar diversão às torcidas, pois estamos nos aproximando de uma fase em que essa cena pode desaparecer".

E acrescentou: "É evidente que isso traz benefícios econômicos para as seleções, mas deveria haver uma conversa com os jogadores. Não devemos esquecer que o que oferecemos é um espetáculo para as torcidas".

Sobre o lado positivo do período de pausa, Simeone explicou que sua equipe teve a oportunidade de descansar e passar tempo com a família, além de ter conseguido distribuir os treinos e os dias de folga diante da ausência de partidas.

Mas ele enfatizou que a pausa afeta a continuidade do trabalho esportivo, dizendo: "Veremos como será avaliado este primeiro teste, e deveria haver uma conversa com os jogadores. Para que o espetáculo seja proporcional ao que o público paga, é fundamental que os jogadores tenham descanso".

Quando questionado sobre como melhorar o período de pausa para as seleções, respondeu de forma breve: "Com todo o respeito, (eu estou pensando no) Alavés. Que pense nisso quem tem a responsabilidade de pensar".

A situação de Julián Álvarez e o retorno de Barrios e Sørloth

Sobre a situação de seu compatriota Julián Álvarez, Simeone disse: "Vejo-o em boa condição, animado, e com vontade de dar tudo o que tem, como sempre faz. Quando está em boa condição, nos dá uma situação diferente no ataque".

Ele também falou sobre Pablo Barrios e Alexander Sørloth, afirmando que ambos vêm trabalhando bem, e que Barrios começou a trabalhar desde a semana passada.

E disse: "Eles estão trabalhando muito bem, e participarão da partida. Esperamos que apresentem o melhor que têm, pois cada um deles nos dá opções diferentes no jogo".

Simeone encerrou suas declarações reforçando a dificuldade do confronto diante do Alavés, apontando que é o que menos sofre gols na competição, e elogiando o trabalho realizado por seu treinador Kike Sánchez Flores, especialmente no âmbito defensivo, antes do aguardado jogo em Mendizorroza.