Simeone escreve o capítulo final na negociação de Álvarez

Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, fechou a porta para a saída de Julián Álvarez rumo ao Barcelona durante a atual janela de transferências, reafirmando que quer manter o atacante argentino, apesar da persistente polêmica em torno de seu futuro a cerca de duas semanas do fechamento do mercado de transferências.

De acordo com as declarações de Simeone na coletiva de imprensa que antecedeu o confronto do Atlético contra o Málaga na estreia de sua caminhada pelo Campeonato Espanhol, a posição da diretoria do clube, comandada por Miguel Ángel Gil Marín, é clara e definitiva sobre o futuro de Álvarez, apontando que a fala do dono do clube encerrou o espaço para debate acerca da possibilidade de sua saída.

Simeone afirmou: "Se o dono do clube, Gil Marín, falou de forma categórica, acho que a questão está bem clara", em referência à recusa do Atlético em abrir a porta para a transferência de seu atacante ao Barcelona.

Ao mesmo tempo, o treinador argentino reconheceu que Álvarez atravessa um momento difícil no aspecto psicológico e esportivo, afirmando que o clube trabalha para ajudá-lo a recuperar a concentração e voltar à sua melhor forma, mas esclareceu que o jogador não está pronto no momento para atuar.

Simeone acrescentou: "Do ponto de vista esportivo, vamos tentar cuidar da pessoa e do jogador, e esperamos que ele esteja nas condições adequadas para continuar cuidando do nome e do jogador que ele é", esclarecendo que a comissão técnica não o vê em condições que lhe permitam participar das partidas no momento atual.

Apesar da crise em torno do futuro do atacante argentino, Simeone ressaltou que ainda acredita no projeto de construir a equipe em torno de Álvarez, afirmando que o jogador entregou muito ao Atlético desde sua chegada, e que ele segue sendo parte fundamental de seus planos para a nova temporada.

O treinador disse: "Continuo pensando da mesma maneira. É um garoto excepcional, e seguimos pensando em construir uma equipe em torno dele. Ele deu muito ao clube desde sua chegada".

Simeone confirmou, ao mesmo tempo, que Álvarez não estará na lista do Atlético para sua primeira partida no Campeonato Espanhol, marcada contra o Málaga na noite de quarta-feira, diante de sua indisponibilidade para atuar.

O treinador se recusou a entrar em polêmica sobre a reação da torcida do Atlético em relação ao jogador caso ele permaneça no elenco, afirmando respeitar todas as opiniões, e citando experiências anteriores que viveu com jogadores que enfrentaram situações semelhantes, como Diego Costa e Antoine Griezmann.

Ele disse: "As pessoas darão sua opinião e pensarão no que devem pensar. Eu respeito todas as posturas".

No que diz respeito ao mercado de transferências, Simeone deixou a porta aberta para novas possibilidades, afirmando que o Atlético ainda está preparado para qualquer desdobramento antes do fechamento do mercado, e que o cenário final da equipe ficará claro após o término da janela de transferências.

O treinador argentino disse: "Ainda há mercado e estamos preparados para o que vai acontecer. Quando o mercado terminar, teremos uma ideia mais clara do que somos".