Simeone em apuros: grande dilema ameaça o Atlético de Madrid diante do Barcelona

O Atlético de Madrid se prepara para disputar uma semana extremamente difícil, já que os comandados do técnico Diego Simeone têm pela frente dois confrontos de peso, diante do Bayern de Munique e do Barcelona.

O Atlético de Madrid recebe o Bayern de Munique nesta terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa, antes do embate contra o Barcelona, no próximo domingo, pela 12ª rodada de LaLiga.

O jornal Sport, citando o "Marca", informou que Simeone enfrenta um dilema relacionado ao seu jogador Cuti Romero, que pode ter um impacto decisivo no resultado dos dois confrontos.

Romero desempenha um papel de destaque, pois o zagueiro argentino voltou à lista do time para a partida do último sábado contra o Levante, depois de se recuperar dos problemas físicos que o impediram de participar dos jogos contra o Stuttgart e o Deportivo La Coruña.

No entanto, ele acabou não participando sequer de um minuto durante a vitória do time madrilenho sobre o Levante.

Além disso, o jogador realizou um treino dentro da academia novamente nesta segunda-feira, como fez no dia seguinte à partida contra o Levante, o que aumenta as dúvidas sobre sua condição física e sobre o quanto está pronto para jogar como titular diante do Bayern de Munique.

De fato, após sua ausência dos treinos no gramado na sessão de hoje, todos os indícios apontam que Simeone não vai arriscar escalar o zagueiro argentino, embora a possibilidade de ele ganhar alguns minutos diante do Bayern de Munique ainda exista.

O técnico pode decidir guardar Cuti para o confronto do próximo domingo, quando o Atlético terá de encontrar a maneira adequada de parar Lamine Yamal e Raphinha.

A prioridade será gerenciar os minutos de participação de Cuti Romero e evitar que ele sofra uma recaída física, durante uma semana em que o time madrilenho tem pela frente dois desafios do mais alto grau de dificuldade.

Também é preciso levar em consideração o histórico de lesões que Cuti Romero sofreu ao longo das últimas temporadas. É um fator que Simeone certamente colocará na conta, e que pode levá-lo a distribuir os minutos de participação do zagueiro e a guardá-lo para o confronto contra o Barcelona.

Seja como for, sua presença representa uma notícia importante para o Atlético de Madrid antes de disputar dois dos confrontos mais difíceis da temporada.

No fim, Simeone terá de avaliar bem a dimensão dos riscos e definir o momento em que mais precisará dos serviços do zagueiro argentino.

Com dois adversários que possuem enorme capacidade ofensiva e um intervalo de apenas poucos dias entre os confrontos, o gerenciamento dos minutos de participação de Cuti Romero pode se transformar em uma das decisões mais importantes que o Atlético de Madrid tomará ao longo desta semana.