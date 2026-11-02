Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
imago-sport-1084505176.jpgAlterphotos
Traduzido por

Simeone em apuros: grande dilema ameaça o Atlético de Madrid diante do Barcelona

Atlético de Madrid x Bayern de Munique
Atlético de Madrid
Bayern de Munique
Liga dos Campeões
Atlético de Madrid x Barcelona
Barcelona
La Liga
D. Simeone
C. Romero
Espanha
Futebol Grátis
Caze TV

CazéTV

✅ Possui o pacote principal de direitos da LaLiga no Brasil até 2032, garantindo transmissões ao vivo de todos os grandes jogos, incluindo o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona.

✅ Não exige operadora de TV ou assinatura de streaming; basta abrir o aplicativo do YouTube em qualquer Smart TV, celular, tablet ou console de videogame.

✅ Complementa a transmissão ao vivo com uma forte presença nas redes sociais, oferecendo resumos, cortes e interações diretas com os torcedores brasileiros.

Preço inicialR$ 0,00 por mês
Alternativa Linear
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.

✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora.

✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming.

Preço inicialR$ 0,00

O Atlético de Madrid se prepara para disputar uma semana extremamente difícil, já que os comandados do técnico Diego Simeone têm pela frente dois confrontos de peso, diante do Bayern de Munique e do Barcelona.

O Atlético de Madrid recebe o Bayern de Munique nesta terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa, antes do embate contra o Barcelona, no próximo domingo, pela 12ª rodada de LaLiga.

O jornal Sport, citando o "Marca", informou que Simeone enfrenta um dilema relacionado ao seu jogador Cuti Romero, que pode ter um impacto decisivo no resultado dos dois confrontos.

Romero desempenha um papel de destaque, pois o zagueiro argentino voltou à lista do time para a partida do último sábado contra o Levante, depois de se recuperar dos problemas físicos que o impediram de participar dos jogos contra o Stuttgart e o Deportivo La Coruña.

Próximas partidas
ATM

ATM

Liga dos Campeões

03 de nov. de 2026

FCB

FCB

ATM

ATM

La Liga

08 de nov. de 2026

BAR

BAR

No entanto, ele acabou não participando sequer de um minuto durante a vitória do time madrilenho sobre o Levante.

Além disso, o jogador realizou um treino dentro da academia novamente nesta segunda-feira, como fez no dia seguinte à partida contra o Levante, o que aumenta as dúvidas sobre sua condição física e sobre o quanto está pronto para jogar como titular diante do Bayern de Munique.

De fato, após sua ausência dos treinos no gramado na sessão de hoje, todos os indícios apontam que Simeone não vai arriscar escalar o zagueiro argentino, embora a possibilidade de ele ganhar alguns minutos diante do Bayern de Munique ainda exista.

O técnico pode decidir guardar Cuti para o confronto do próximo domingo, quando o Atlético terá de encontrar a maneira adequada de parar Lamine Yamal e Raphinha.

A prioridade será gerenciar os minutos de participação de Cuti Romero e evitar que ele sofra uma recaída física, durante uma semana em que o time madrilenho tem pela frente dois desafios do mais alto grau de dificuldade.

Também é preciso levar em consideração o histórico de lesões que Cuti Romero sofreu ao longo das últimas temporadas. É um fator que Simeone certamente colocará na conta, e que pode levá-lo a distribuir os minutos de participação do zagueiro e a guardá-lo para o confronto contra o Barcelona.

Seja como for, sua presença representa uma notícia importante para o Atlético de Madrid antes de disputar dois dos confrontos mais difíceis da temporada.

No fim, Simeone terá de avaliar bem a dimensão dos riscos e definir o momento em que mais precisará dos serviços do zagueiro argentino.

Com dois adversários que possuem enorme capacidade ofensiva e um intervalo de apenas poucos dias entre os confrontos, o gerenciamento dos minutos de participação de Cuti Romero pode se transformar em uma das decisões mais importantes que o Atlético de Madrid tomará ao longo desta semana.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google