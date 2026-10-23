O técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, avaliou a situação atual de sua equipe e também falou sobre a partida que o espera diante do Deportivo La Coruña, neste sábado, pela décima rodada de LaLiga.

O jornal AS publicou as declarações de Simeone durante a coletiva de imprensa de apresentação, em que ele disse: "O adversário apresenta bons desempenhos em todas as suas partidas; venceu algumas, conseguiu empatar outras e também perdeu".

E prosseguiu: "O Deportivo La Coruña é uma equipe ousada. Já o enfrentamos na edição passada da Copa do Rei, e sofremos muito diante dele".

O treinador argentino destacou: "Como vou acompanhar o Clássico? Penso apenas na partida contra o Deportivo La Coruña".

E frisou: "É possível competir com o Barcelona nesse nível? Sim, claro, sempre se pode competir. Isso está muito claro, e já foi comprovado. Mas isso não muda o fato de que o Barcelona tem um time excelente".

E acrescentou: "Não considerar o Atlético entre os candidatos ao título te motiva? Me desculpe, mas eu só penso no Deportivo".

E disse: "Como está o Barrios? Ele já está em condições de jogar os 90 minutos? O mais importante é que apresente um bom desempenho durante os minutos em que atua, como vem fazendo ultimamente".

E explicou: "Qual é o seu sentimento ao ver Giménez como adversário? De início, não consigo separá-lo da equipe que vai nos enfrentar, nem da pessoa e do homem que me ajudou e me acompanhou graças ao seu grande comprometimento. Sou grato ao José María. Ele foi e continua sendo um dos zagueiros mais importantes que jogaram pelo Atlético desde a minha chegada ao clube. Desejo sempre o melhor para ele, pois o amamos muito".

E ressaltou: "O Pubill enfrenta algumas dificuldades? Ele é um jogador jovem, que tem um presente importante e um futuro ainda melhor. Isso vai depender do que ele decidir e do que quiser. Ele tem todos os atributos que o ajudam a evoluir: vontade, ambição, humildade e trabalho duro".