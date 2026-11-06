Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, começou a desenhar os contornos da sua escalação para o confronto diante do Barcelona, no próximo domingo, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol.

O jornal Marca informou que Simeone começa o trabalho com grande concentração para receber o Barcelona no estádio Metropolitano, em um duelo no qual o Atlético de Madrid entra com a chance de assumir a liderança.

O Barcelona lidera a tabela de classificação de LaLiga com 30 pontos, dois a mais que o Atlético de Madrid, vice-líder.

Diante da ausência de Koke Romero no treino, Cardoso voltou a treinar com o grupo pelo segundo dia consecutivo, em um sinal claro de sua recuperação completa e de sua disposição para disputar a recuperação da posição de volante defensivo, que havia conquistado antes de sofrer a lesão.

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Dessa forma, será Koke o jogador que ficará encarregado de proteger Barrios no meio-campo. Após seu retorno à participação no segundo tempo da partida da Liga dos Campeões da Europa diante do Bayern Munich, o capitão do Atlético passou a ter um ritmo competitivo maior, o que lhe permite disputar uma vaga no time titular.

O retorno de Koke permitirá, ao mesmo tempo, recolocar Llorente na posição de lateral-direito e devolver Pubill à zaga, sendo Le Normand o jogador que perderá seu lugar em comparação com a última escalação.

Já a outra grande surpresa na escalação que foi testada foi o retorno de Kang-in para atuar ao lado de Julián Álvarez, o que levará Sörloth de volta ao banco de reservas, depois de ter desempenhado o papel de carta surpresa diante da equipe alemã.

Assim, a primeira escalação testada por Simeone, como preparação para a partida de domingo, incluiu os seguintes nomes: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Giuliano Simeone, Koke, Barrios, Baena; Kang-in, Álvarez.