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O argentino Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, ressaltou a dificuldade do aguardado confronto com o Barcelona e afirmou que seus jogadores precisarão de um grande esforço para conseguir um resultado positivo. A declaração veio após a vitória por 1 a 0 sobre o Elche, pelo Campeonato Espanhol, no estádio Martínez Valero.

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Segundo Simeone, sua equipe já sabia de antemão que enfrentaria dificuldades contra o Elche. “Sabíamos como sofrer”, explicou o treinador, em referência a uma partida marcada por momentos de pressão de ambos os lados, apesar de o Atlético ter conseguido a vitória.

Ele acrescentou que o adversário está acostumado a disputar jogos equilibrados e citou como exemplo os duelos contra Real Madrid, Real Betis e Real Sociedad, nos quais o Elche esteve perto de conseguir resultados positivos até os minutos finais.

O técnico do Atlético se mostrou satisfeito com o desempenho do time fora de casa e destacou a sequência de seis vitórias consecutivas como visitante. Ele também elogiou o bom início de seus jogadores contra o Elche e a capacidade que tiveram de controlar alguns momentos da partida.

No entanto, admitiu que os erros deram aos donos da casa a chance de reagir. Segundo ele, uma falha de Marc Pubill ajudou a mudar o rumo do jogo, e a situação voltou a se complicar depois de o time sofrer outro gol, o que deixou o resultado indefinido até o fim.

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Simeone elogiou o atacante argentino Julián Álvarez, autor de um gol na partida, e afirmou que o time precisa dele em sua melhor forma física e técnica: “Hoje ele fez mais uma partida extraordinária e marcou um golaço. Precisamos dele forte e motivado, e vamos cuidar bem dele para que nos dê o que precisamos”.

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O treinador ressaltou que a manutenção desse nível por parte de Álvarez é um fator importante nos planos da equipe para a próxima fase.

Sobre o confronto com o Barcelona, marcado para quarta-feira, o técnico argentino alertou para a dificuldade da missão. Ele destacou que cada partida tem suas próprias circunstâncias e que não é possível prever o que vai acontecer no estádio do adversário.

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Simeone explicou que seus jogadores fizeram um jogo intenso pela Champions League na quarta-feira passada, antes do duelo com o Elche, com uma escalação parecida, o que aumenta o desafio físico. “Vamos sofrer em Barcelona”, acrescentou.

O treinador rejeitou a ideia de que a vitória sobre o Elche seja um fator decisivo para mudar o estado mental dos jogadores antes do confronto com o Barcelona. Ele respondia a uma pergunta sobre a diferença de clima em relação ao jogo anterior contra o time catalão, que havia sido precedido por uma derrota para o Bayern de Munique.

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Segundo ele, os grandes jogos têm uma natureza diferente, e os jogadores esquecem rapidamente o que veio antes. O técnico explicou que, a partir de segunda-feira, o foco do elenco estará voltado para a próxima partida e para a preparação, sem se prender aos resultados dos confrontos anteriores.

Questionado sobre o impacto em seu plano de jogo das ausências de Marc Pubill, suspenso por acúmulo de cartões, e de Romero, Simeone garantiu que isso não o levará a mudar a abordagem que pretende adotar. Ele indicou que o time tentará manter o mesmo estilo apresentado na partida anterior pelo Campeonato Espanhol, contra o Getafe.

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O treinador acrescentou que esse tipo de desfalque faz parte do futebol, seja por lesões ou por acúmulo de cartões, e que a comissão técnica trabalhará durante a semana para preparar os jogadores disponíveis, para que a equipe chegue ao confronto com o Barcelona nas melhores condições possíveis.