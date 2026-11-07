Simeone: Álvarez está pronto para o desafio contra o Barcelona e não vou comparar Flick com Guardiola

O Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, confirmou que Julián Álvarez está à disposição para o aguardado confronto contra o Barcelona, destacando que sua equipe tem plena consciência da dificuldade do duelo, diante do grande poder ofensivo que o adversário possui.

Simeone afirmou, durante a coletiva de imprensa para a partida contra o Barcelona: "Motivar a defesa para enfrentar a força ofensiva do Barça? Não buscamos motivar a linha defensiva, e sim manter o nível que apresentamos no período recente".

Sobre a superioridade do Atlético de Madrid nos confrontos de mata-mata diante do Barcelona, ele explicou: "Não tenho razões específicas que expliquem isso. Enfrentamos um time muito bom, aliás, o melhor sem dúvida alguma, que possui grande poder ofensivo desde o meio-campo até o ataque".

E sobre a comparação entre o Barcelona de Pep Guardiola e o Barcelona de Hansi Flick, disse: "Não estou aqui para comparar as duas equipes, mas sim focado na preparação para o jogo de amanhã e em oferecer o melhor desempenho possível para a nossa torcida".

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No que diz respeito à situação de Johnny Cardoso, declarou: "Ele trabalhou muito bem, vai se juntar à equipe amanhã, e tomaremos nossa decisão sobre o jogador que começará a partida".

Sobre a quantidade de minutos de participação adequada para Jonathan David e Kang-in, disse: "Quantos são os minutos ideais para a participação deles? Acredito que atualmente eles jogam a quantidade de minutos durante os quais conseguem agregar à equipe".

A respeito da condição física de Julián Álvarez, Simeone limitou-se a dizer: "Ele está bem, em ótima condição".

O treinador argentino elogiou Raphinha, afirmando: "Para mim, ele é um jogador excepcional, que se destaca pelo trabalho árduo, pela marcação de gols e pela criação de gols, e começou a temporada de forma brilhante em uma posição diferente".

Sobre as diferenças entre o Barcelona desta temporada e o da temporada passada, explicou: "A equipe não mudou seu estilo de jogo, e é possível reconhecer claramente a identidade de seu treinador desde que ele chegou ao Barcelona. O time se baseia na pressão alta, na recuperação constante da bola e também possui grande capacidade de marcar gols".

E acrescentou: "Lewandowski era um atacante mais posicionado dentro da área, e na temporada passada Olmo às vezes jogava, mas ambos são completamente diferentes de Raphinha. O Barcelona também tem Jordi no lado esquerdo. E a tarefa de defender se torna mais complexa quando se enfrenta um jogador como Raphinha, que não se limita a posicionar-se dentro da área".

Sobre a capacidade do Atlético de Madrid de competir com o Barcelona, Simeone disse: "Enfrentamos um time muito bom, e sabemos que sofreremos durante boa parte da partida".

E sobre qual jogo dos confrontos da temporada passada poderia servir de referência, concluiu: "A diferença está no posicionamento de Raphinha, que muda algumas coisas em comparação com o que o time apresentava na temporada passada. Não sei qual partida veremos amanhã, mas esperamos que nossa torcida esteja próxima de nós e nos apoie como de costume. Quando isso acontece, nossos jogadores apresentam uma reação diferente".