A decisão da comissão técnica de arbitragem na Espanha de ignorar o lance envolvendo Arda Güler, jogador do Real Madrid, durante o duelo contra o Sevilla, provocou uma nova onda de polêmica, depois que o episódio do programa "Tempo de Revisão", produzido pela comissão técnica de arbitragem para revisar os lances da rodada de La Liga, não trouxe qualquer menção ao lance no qual os jogadores da equipe andaluza pediram a expulsão do astro turco.

O episódio remonta à partida entre Real Madrid e Sevilla no estádio Santiago Bernabéu, quando Güler tentou se livrar da marcação do adversário, antes de movimentar o cotovelo e atingir o jogador andaluz, que caiu ao chão em razão do contato.

Os jogadores do Sevilla e os integrantes da comissão técnica protestaram com veemência, exigindo a exibição do cartão vermelho ao jogador do Real Madrid, por considerarem que o lance merecia a expulsão. Mas o árbitro Mateu Busquets Ferrer não puniu Güler com o cartão vermelho, assim como o árbitro de vídeo, Guillermo Cuadra Fernández, não o chamou para revisar o lance no monitor.

Expectativa do Sevilla termina em decepção

A expectativa aumentou antes da divulgação do novo episódio do programa "Tempo de Revisão", no qual a comissão técnica de arbitragem analisa os principais casos de arbitragem polêmicos nas partidas do Campeonato Espanhol.

A conta oficial do Sevilla havia manifestado sua expectativa por um esclarecimento sobre o que aconteceu no estádio Santiago Bernabéu, por meio de publicações nas redes sociais, uma das quais dizia: "Aguardamos ansiosamente o Tempo de Revisão. Estamos contando as horas".

Mas o episódio divulgado nesta terça-feira não trouxe qualquer menção ao contato entre Güler e Piqué, assim como não incluiu nenhum outro lance referente à partida entre Real Madrid e Sevilla, apesar do alvoroço que cercou o episódio nos últimos dias.

O programa analisou casos de arbitragem dos confrontos entre Real Betis e Barcelona, Villarreal e Elche, e Osasuna e Racing Santander, além de algumas partidas da segunda divisão espanhola, sem abordar o lance que dominou a polêmica no fim de semana.

Esperava-se que a comissão técnica de arbitragem apresentasse um esclarecimento sobre o episódio, especialmente diante do amplo debate em torno das imagens, dos ângulos das câmeras e do grau de intervenção da tecnologia de vídeo, mas o fato de o caso ter sido ignorado no programa deixou em aberto as dúvidas sobre sua avaliação do ponto de vista da arbitragem.

Até o momento, o relatório espanhol não trouxe qualquer esclarecimento oficial da comissão sobre o motivo da exclusão do lance, enquanto as atenções permanecem voltadas para o Sevilla, que pode emitir um novo posicionamento em resposta à ausência do episódio no programa.