A expectativa é de que o astro marroquino Ismael Saibari comece a partida entre Bayern de Munique e Leipzig no banco de reservas, neste sábado, pela sexta rodada da Bundesliga, de acordo com a escalação provável divulgada pelo jornal alemão "tz".

O jornal destacou que todos os ingressos para o jogo, marcado para o Allianz Arena, estão esgotados, e que o árbitro Daniel Siebert comandará o duelo.

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Saibari marcou um gol para o Bayern no empate com o Augsburg (2 a 2), na rodada passada do Campeonato Alemão, e também entrou como substituto no início do segundo tempo durante o empate com o norueguês Viking (3 a 3), na Liga dos Campeões da Europa, na última terça-feira.

O jornal prevê que o técnico Vincent Kompany escale o seguinte time:

Goleiro: Jonas Urbig.

Defesa: Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Kim Min-jae e Alphonso Davies.

Meio-campo: Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic e Serge Gnabry.

Ataque: Michael Olise, Harry Kane e Luis Díaz.

O Bayern ocupa a terceira colocação do Campeonato Alemão, com 11 pontos em 5 partidas, após 3 vitórias e dois empates, enquanto o Leipzig aparece na quinta posição, com 9 pontos, após 3 vitórias e duas derrotas.

O gigante bávaro superou o Leipzig de forma arrasadora nos confrontos da temporada passada, vencendo por 6 a 0 e 5 a 1 no Campeonato Alemão, além de 2 a 0 nas quartas de final da Copa da Alemanha.



