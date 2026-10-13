A vida amorosa da cantora colombiana Shakira voltou ao centro das atenções na Espanha, depois que ganharam destaque as notícias sobre seu possível envolvimento com o congolês-espanhol Serge Ibaka, ex-jogador de basquete do Real Madrid, em meio a informações que falam de encontros frequentes entre os dois nos últimos meses, apesar de fontes próximas garantirem que são apenas amigos.

O programa "El Gordo y la Flaca", da rede americana "Univision", revelou que Shakira demonstrou interesse por Ibaka, apontando que a dupla fez questão de manter seus encontros longe dos holofotes, na tentativa de se conhecerem gradualmente antes que as notícias sobre a possível relação se espalhassem.

Os dois se encontraram em Madri, e a presença de ambos na capital francesa durante a semana de moda de Paris coincidiu, o que reforçou as especulações sobre a natureza da relação entre eles.

O jornalista Aurelio Manzano entrou em contato com fontes próximas à artista colombiana, que confirmaram que os encontros realmente aconteceram, mas destacaram que as duas partes se consideram apenas amigos.

Essas notícias surgem após a separação de Shakira e Gerard Piqué, ex-astro do Barcelona, em junho de 2022, uma relação que recebeu ampla atenção da mídia, antes que a separação se tornasse um tema recorrente na cobertura jornalística sobre a vida particular de ambos.

Ao mesmo tempo, Shakira segue com sua atividade artística, depois de obter sucesso em Madri com uma série de shows que durou 16 dias, dentro de sua turnê de divulgação do novo álbum, enquanto Ibaka, que jogou anteriormente pelo Real Madrid no basquete, continua sem equipe após o fim de seu contrato com o clube espanhol ao término da temporada 2024-2025.

Apesar do aumento dos rumores, nem Shakira nem Ibaka anunciaram oficialmente um relacionamento amoroso, de modo que a natureza da relação permanece objeto de especulação, à espera de algum esclarecimento das duas partes.