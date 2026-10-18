Sevilla lembra Mourinho de um dos piores momentos de sua carreira

José Mourinho ainda não esqueceu a derrota da Roma para o Sevilla na final da Liga Europa de 2023, em Budapeste. O treinador português considera que sua equipe foi prejudicada naquela partida, que resultou em uma punição aplicada pela UEFA.

A equipe andaluz visita o Real Madrid neste domingo, em jogo da nona rodada de LaLiga.

Durante sua passagem pelo comando do Real Madrid, Mourinho conquistou 7 vitórias e sofreu apenas uma derrota diante do time andaluz no estádio Santiago Bernabéu. Como visitante, perdeu uma vez e empatou outra, além do empate na final de Budapeste, decidida depois nos pênaltis.

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As raízes da rivalidade remontam à final da Liga Europa de 2023, quando Mourinho classificou a atuação do árbitro inglês Anthony Taylor como um "roubo", contestando várias de suas decisões ao longo da partida.

Na ocasião, Mourinho declarou: "Em uma final europeia, eu não esperava isso. Basta ver a boca do Ibañez para entender tudo, e ver o Lamela, que perdeu um pênalti e deveria ter sido expulso. Basta ver que a equipe que jogou melhor no primeiro tempo foi a que terminou com três cartões amarelos. Pellegrini cai e leva cartão amarelo, enquanto Ocampos simula a queda e não leva nada".

"Vergonha e maldição"

A irritação do treinador português não se limitou às críticas às decisões da arbitragem. Ele confrontou Taylor nos corredores do estádio de Budapeste após a partida e dirigiu-lhe frases duras, entre elas "isto é uma vergonha do caralho" e "você é uma desgraça do caralho", segundo o que consta na queixa apresentada pelo árbitro.

Entre os motivos da contestação de Mourinho estava a não marcação de um pênalti para a Roma após um toque de mão em Fernando, dentro da área do Sevilla, no segundo tempo, quando o placar indicava empate por 1 a 1.

No fim, a equipe andaluza garantiu o título nos pênaltis, com grande atuação do goleiro marroquino Yassine Bounou, que ampliou seu recorde na competição.

A UEFA puniu Mourinho com quatro partidas de suspensão por sua conduta em relação ao árbitro. O treinador português, que ainda comandava a Roma naquele momento, reagiu afirmando: "Se eu falasse, levaria 10 jogos de suspensão".

Desde aquela partida, Mourinho segue relembrando o que aconteceu em Budapeste, e agora o confronto com o Sevilla se renova. Para ele, o clube se tornou um adversário associado a um dos momentos mais polêmicos de sua carreira como treinador, segundo o jornal espanhol "AS".







