"Seu tempo já passou": Cristiano Ronaldo na mira das flechas da imprensa portuguesa

José Manuel Delgado, ex-goleiro português e colunista do jornal "A Bola", criticou o astro do Al-Nassr saudita, Cristiano Ronaldo, após sua saída da concentração da seleção portuguesa nesta quarta-feira, considerando que sua carreira internacional chegou ao fim.

Delgado avaliou, emseu artigo publicado no jornal portuguêsde grande circulação, que Ronaldo (41 anos) poderia contribuir com a seleção com sua experiência, seu carisma e alguns minutos, mas que não aceitou a redução de seu papel, acrescentando que seus números históricos com Portugal fazem dele um dos maiores jogadores da história do futebol, mas que isso não lhe dá o direito de continuar como titular para sempre.

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O colunista apontou que já havia convidado Ronaldo a se despedir da seleção após a Copa do Mundo de 2022, afirmando que a diferença entre o que o jogador deseja e o que seu corpo consegue oferecer se tornou evidente. Após a Copa de 2026, também o comparou ao bailarino Rudolf Nureyev, cujo desempenho era encantador em sua juventude e depois se tornou doloroso em seu retorno anos mais tarde, e à personagem de Dorian Gray, que se recusa a admitir a passagem do tempo.

"Continuidade injustificada"

Delgado acrescentou que Ronaldo perdeu, com o passar dos anos, grande parte da velocidade que era uma de suas principais armas, e que sua relação com a bola já não é a mesma, considerando que sua permanência na seleção nos últimos anos já não é justificada pelo rendimento esportivo que apresentava anteriormente.

O colunista falou sobre o início da "era Jesus", indicando que o técnico português, que já havia comandado Ronaldo no Al-Nassr, percebeu que a seleção não consegue competir da melhor forma quando "o Dom" não participa o suficiente do trabalho defensivo, enquanto ofensivamente já não é capaz de oferecer o que oferecia no passado em termos de velocidade, habilidade e reflexos.

Delgado considerou que o fato de Ronaldo ter ficado no banco de reservas diante da Noruega e, em seguida, Gonçalo Ramos ter marcado o gol da vitória, revelou rapidamente a mudança na situação dentro da seleção, afirmando que a questão já não diz respeito ao que Jesus disse ou fez, mas sim ao fato de que "o tempo de Ronaldo já passou".

Ao final de seu artigo, o colunista afirmou que continuará grato por tudo o que Ronaldo fez pela seleção portuguesa, mas avaliou que o ex-astro do Real Madrid se tornou um fardo esportivo para a equipe, criticando a forma como deixou a concentração da seleção e considerando que a fase atual exige dos jogadores escolhidos por Jesus que provem uma verdade fundamental no futebol, a de que "ninguém ganha nada sozinho, seja qual for o seu nome".



