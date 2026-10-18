O ex-árbitro internacional Pareinichia Monteiro confirmou o acerto da decisão de anular o gol do Real Betis marcado por Giovani Lo Celso contra o Barcelona, no confronto que terminou com vitória do time catalão por 5 a 2, no sábado à noite, pela nona rodada do Campeonato Espanhol.
Monteiro escreveu seu artigo no jornal espanhol "Mundo Deportivo", elogiando a atuação do árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea e confirmando o acerto da intervenção do árbitro de vídeo para anular o gol por um toque de mão anterior de Cucho Hernández.
O lance aconteceu aos 43 minutos, depois que Lo Celso marcou um golaço em chute direto, que daria ao Real Betis o empate por 2 a 2, mas o árbitro anulou o gol após revisar as imagens da TV, por causa do toque de mão que antecedeu o lance.
A situação provocou a irritação do técnico do Real Betis, Manuel Pellegrini, que criticou a atuação do árbitro. Os donos da casa também reclamaram da expulsão de Facundo Bernal após o atrito com Lamine Yamal, enquanto a partida registrou reclamações do Barcelona também em relação a algumas decisões, entre elas a não marcação de uma falta anterior ao gol de Abde Ezzalzouli.
Apesar da polêmica, Monteiro considerou que De Burgos conseguiu manter o controle do jogo, apontando que vários jogadores mereceram os cartões que receberam e confirmando o acerto da decisão de expulsar Bernal após a agressão com a cabeça em Yamal.
Confira o texto do artigo:
Pareinichia Monteiro: De Burgos acertou ao anular o gol
Com seu estilo de arbitragem inconfundível, De Burgos conduziu a partida apoiado no diálogo constante com os jogadores, em um jogo marcado pela força e pela disputa acirrada.
Fez um grande esforço físico para estar perto das jogadas e conseguiu dar bastante fluidez à partida ao aplicar o princípio da lei da vantagem em diversas ocasiões.
Graças à sua boa leitura dos lances, anulou corretamente, com base na intervenção do árbitro de vídeo e após revisar as imagens no monitor do estádio, o gol de Lo Celso por um toque de mão anterior de Cucho.
Apesar de os jogadores não o terem ajudado — ao contrário, tornaram sua tarefa muito difícil —, ele manteve o controle da partida durante todo o tempo, tentando transmitir calma e tranquilidade.
Aplicou cartões amarelos a Fermín López, Héctor Bellerín, Lamine Yamal e Lorente, decisões merecidas.
Também expulsou Facundo Bernal por segurar Lamine Yamal pelo pescoço e golpeá-lo com a cabeça.
E o árbitro de vídeo, Del Cerro Grande, acertou ao chamar De Burgos para revisar o toque de mão cometido por Cucho.