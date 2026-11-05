Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
gavi(C)Getty images
Traduzido por

Seu empresário responde categoricamente: Gavi vai deixar o Barcelona em janeiro?

Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Barcelona
La Liga
Napoli
Gavi
Espanha
Itália

Flick não depende muito dele

Futebol Grátis
Caze TV

CazéTV

✅ Possui o pacote principal de direitos da LaLiga no Brasil até 2032, garantindo transmissões ao vivo de todos os grandes jogos, incluindo o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona.

✅ Não exige operadora de TV ou assinatura de streaming; basta abrir o aplicativo do YouTube em qualquer Smart TV, celular, tablet ou console de videogame.

✅ Complementa a transmissão ao vivo com uma forte presença nas redes sociais, oferecendo resumos, cortes e interações diretas com os torcedores brasileiros.

Preço inicialR$ 0,00 por mês
Alternativa Linear
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.

✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora.

✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming.

Preço inicialR$ 0,00

Ivan de la Peña, empresário de Gavi, estrela do Barcelona, respondeu aos relatos que falam sobre a possível saída do meio-campista na próxima janela de transferências de inverno.

A situação difícil que atravessa o produto da academia de La Masia, somada à sua pouca participação nas partidas, levou ao aumento das especulações sobre o seu futuro, com alguns relatos indicando que ele não está satisfeito com a redução do seu papel.

Os relatos recentes apontam que o Napoli está disposto a oferecer uma saída ao campeão da Copa do Mundo de 2026.

No entanto, o representante de Gavi afirmou que não negociou com nenhum clube e que o meio-campista espanhol permanecerá no Barcelona.

Próximas partidas
ATM

ATM

La Liga

08 de nov. de 2026

BAR

BAR

De la Peña disse, de acordo com o site " tribuna": "Não negociei com ninguém. Gavi vai ficar".

Apesar de ter recuperado sua forma física total e superado os problemas de lesão, Gavi conseguiu participar de apenas oito partidas nesta temporada, sendo apenas 2 delas como titular.

A lesão de Rodri abriu agora a porta para que o jogador de 22 anos recupere o seu lugar de destaque dentro da equipe catalã.

 

 

 

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google