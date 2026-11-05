Ivan de la Peña, empresário de Gavi, estrela do Barcelona, respondeu aos relatos que falam sobre a possível saída do meio-campista na próxima janela de transferências de inverno.

A situação difícil que atravessa o produto da academia de La Masia, somada à sua pouca participação nas partidas, levou ao aumento das especulações sobre o seu futuro, com alguns relatos indicando que ele não está satisfeito com a redução do seu papel.

Os relatos recentes apontam que o Napoli está disposto a oferecer uma saída ao campeão da Copa do Mundo de 2026.

No entanto, o representante de Gavi afirmou que não negociou com nenhum clube e que o meio-campista espanhol permanecerá no Barcelona.

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De la Peña disse, de acordo com o site " tribuna": "Não negociei com ninguém. Gavi vai ficar".

Apesar de ter recuperado sua forma física total e superado os problemas de lesão, Gavi conseguiu participar de apenas oito partidas nesta temporada, sendo apenas 2 delas como titular.

A lesão de Rodri abriu agora a porta para que o jogador de 22 anos recupere o seu lugar de destaque dentro da equipe catalã.