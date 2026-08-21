O Real Madrid entra em seu primeiro confronto da nova temporada do Campeonato Espanhol diante do Espanyol, amanhã, sábado, impulsionado por um retrospecto histórico marcante contra o adversário, além de uma sequência recorde que lhe garante clara vantagem antes do apito inicial.

A equipe merengue busca um início forte em sua trajetória na La Liga, quando visitar o Espanyol na segunda rodada da competição, após o adiamento da partida contra a Real Sociedad na primeira rodada.

Superioridade histórica do Real Madrid

Segundo a rede "Opta", o Real Madrid conquistou 110 vitórias em 180 confrontos diante do Espanyol no Campeonato Espanhol, contra 33 empates e 37 derrotas, tornando-se o time que mais venceu um único adversário na história da competição.

E a superioridade não para por aí, já que o Espanyol perdeu 11 dos 15 jogos que disputou contra o Real Madrid no estádio "RCDE" pelo Campeonato Espanhol, contra 3 vitórias e um empate, o maior número de derrotas sofridas por uma equipe diante de um único adversário em seu próprio estádio na competição.

Apesar disso, os confrontos mais recentes no estádio do Espanyol registraram um recuo relativo na vantagem do Real Madrid, depois que os mandantes venceram 3 dos últimos 7 jogos em que receberam a equipe merengue no Campeonato Espanhol, contra 4 empates, após terem perdido 8 dos seus nove confrontos anteriores diante dele no mesmo estádio, contra um empate.

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Sequência recorde na abertura

O Real Madrid possui um retrospecto excepcional nas partidas de abertura do Campeonato Espanhol, já que não sofre derrota na primeira rodada nas últimas 17 temporadas, com 12 vitórias e 5 empates.

A última derrota da equipe merengue em sua partida de abertura da competição remonta a agosto de 2008, quando caiu diante do Deportivo La Coruña pelo placar de 2 a 1.

A rede "Opta" apontou que essa sequência representa a mais longa trajetória sem derrota na rodada de abertura de qualquer equipe na história do Campeonato Espanhol.

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