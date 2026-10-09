O Barcelona se prepara para receber o Getafe, neste sábado, no estádio Spotify Camp Nou, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol.

O Barça lidera a tabela de classificação de LaLiga com aproveitamento perfeito, somando 21 pontos, enquanto o Getafe tem 8 pontos, na 11ª colocação.

A rede de estatísticas "Opta" informou que o Barcelona nunca foi derrotado em seus 21 jogos como mandante diante do Getafe no Campeonato Espanhol, somando 17 vitórias e 4 empates.

A equipe catalã não disputou um número maior de jogos em casa sem sofrer qualquer derrota contra nenhum outro adversário na história da competição, com exceção do Elche, que enfrentou em 25 partidas, nas quais conquistou 18 vitórias e 7 empates.

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O Getafe perdeu os últimos 8 jogos fora de casa diante do Barcelona no Campeonato Espanhol e não conseguiu marcar nenhum gol nos últimos 4 deles. Essa é a pior sequência de derrotas consecutivas da equipe diante do clube catalão em seu estádio na primeira divisão.

O Getafe também perdeu seus três jogos fora de casa no Campeonato Espanhol durante a temporada 2026-2027 e não conseguiu marcar em nenhum deles. Essa é a primeira vez na história de suas participações na competição em que perde seus três primeiros jogos fora de casa em uma única temporada, sem marcar nenhum gol neles.

O Barcelona marcou 31 gols no Campeonato Espanhol até agora, obtendo o segundo melhor saldo ofensivo de uma equipe após seus 7 primeiros jogos em uma única temporada na história da competição, atrás do Sevilla, que marcou 40 gols nos 7 primeiros jogos na temporada 1940-1941.

A Opta destacou: "Djené Dakonam, jogador do Getafe, que disputou o maior número de partidas pelo clube na primeira divisão, com 311 jogos, pode se tornar o primeiro jogador a chegar a 100 vitórias com a camisa da equipe na história da competição. O jogador tem atualmente 99 vitórias".

Hansi Flick, técnico do Barcelona, não foi derrotado em seus quatro confrontos diante de José Bordalás no Campeonato Espanhol, somando 3 vitórias e 1 empate.

Flick não enfrentou nenhum outro técnico na competição esse número de vezes sem sofrer derrota, já que também disputou 4 partidas contra cada um de outros 6 técnicos sem perder.

José Bordalás, técnico do Getafe, não conquistou nenhuma vitória em seus oito jogos fora de casa diante do Barcelona no Campeonato Espanhol, após empatar uma vez e perder 7 partidas.

Bordalás não disputou um número maior de jogos fora de casa diante de nenhum outro adversário na competição sem conquistar a vitória, com exceção do Atlético de Madrid, que enfrentou em 8 jogos fora de casa, empatando em um deles e perdendo 7.