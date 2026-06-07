Sergiño Dest acredita que os Estados Unidos podem causar uma boa impressão na próxima Copa do Mundo. O zagueiro do PSV sente que seu país está sendo subestimado e nem mesmo descarta a possibilidade de conquistar o título, segundo declarou ao jornal De Telegraaf.

Os Estados Unidos, um dos países anfitriões, estão no Grupo D, com Paraguai, Austrália e Turquia como adversários. Dest está muito ansioso pela fase de grupos e está convencido de que sua equipe vai surpreender neste torneio.

“Estou muito ansioso pelo nosso primeiro jogo da fase de grupos em Los Angeles. Estamos em um grupo com Paraguai, Austrália e Turquia. Pelo ranking da FIFA, é o segundo grupo mais difícil do torneio, pelo que entendi. Espero que possamos surpreender a todos”, disse Dest.

O ex-jogador do Ajax, do FC Barcelona e do AC Milan não entende por que as expectativas em relação ao seu país são tão baixas. Na opinião dele, os Estados Unidos estão sendo gravemente subestimados.

“Como país anfitrião, queremos realmente mostrar do que somos capazes. Não me surpreenderia se fôssemos um pouco subestimados antes do torneio. Mas talvez seja melhor assim. Que nos subestimem”, afirma Dest, que está convencido de que sua equipe pode tirar grande proveito da vantagem de jogar em casa.

“Não temos a melhor seleção do mundo, mas com nossa determinação e nosso trabalho em equipe podemos chegar muito longe. Por jogarmos em casa, ganhamos um impulso. E faz parte da mentalidade americana entrar no torneio com a ideia de que tudo é possível”, continua ele.

Ele leva essas últimas palavras ao pé da letra. “E com tudo, quero dizer mesmo tudo, inclusive ganhar o torneio. Não vamos entrar no torneio com uma meta mínima, vamos buscar o máximo possível. Essa é a mentalidade americana”, conclui o jogador do PSV.

Os Estados Unidos estreiam no torneio no dia 13 de junho, às 3h da madrugada, quando enfrentarão o Paraguai.