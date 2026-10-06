O francês Adrien Rabiot, astro do Milan, incomodou a comissão técnica da seleção de seu país, comandada por Zinédine Zidane, após entrar como substituto de Eduardo Camavinga no fim da partida contra a Bélgica, na última segunda-feira.

Adrien Rabiot, de 31 anos, um dos principais jogadores da seleção francesa sob o comando de Didier Deschamps, juntou-se ao grupo dos Bleus na primeira data Fifa de Zinédine Zidane.

O meio-campista atuou como titular diante da Turquia (1 a 0) e da Itália (1 a 1), mas ficou no banco de reservas contra a Bélgica (1 a 0) e, na última segunda-feira, entrou como substituto de forma tardia diante da Bélgica (4 a 1), tomando o lugar de Eduardo Camavinga aos 88 minutos.

Segundo Jean-Louis Tourre, comentarista da emissora RMC, os momentos que antecederam sua entrada causaram certa tensão dentro da comissão técnica da seleção francesa.

Ele explicou no programa "After Foot", da rádio "RMC": "Seu aquecimento estava muito lento, ele nem sequer estava usando a chuteira, o que surpreendeu a comissão técnica da seleção francesa, pois não entenderam o motivo da lentidão de seu aquecimento".

O jogador do Milan entrou em campo instantes antes de Michael Olise marcar o terceiro gol da França, e depois teve papel decisivo na construção da jogada que resultou no último gol, quando passou a bola para Rayan Cherki no lado direito do meio-campo antes de avançar para lhe criar espaço. Em seguida, o ex-jogador do Lyon deu um belo cruzamento para Désiré Doué, que por sua vez passou para Olise, autor de seu segundo gol (4 a 1, aos 91 minutos).

Ao apito final, Adrien Rabiot foi o primeiro jogador recebido por Zinédine Zidane na linha lateral, mas a breve participação do ex-jogador de Paris Saint-Germain e Olympique de Marseille não convenceu Daniel Riolo, comentarista do programa "After Foot", que acredita que o vice-campeão da Copa do Mundo de 2022 não tem mais lugar na seleção francesa. Ele declarou: "Precisamos virar a página de Rabiot, colocar Da Cunha no meio-campo e Camavinga neste time".

O jornalista já havia criticado Rabiot após o empate por 1 a 1 contra a Itália, na sexta-feira, e disse: "No meio-campo, não vejo o que ele acrescenta ao time. Quero um jogador mais dinâmico, mais capaz de mudar o ritmo do jogo; prefiro Camavinga e Manu Koné".







