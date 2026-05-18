Será que este é o time titular da Inglaterra que vai transformar o lema “o futebol está voltando para casa” em realidade na Copa do Mundo de 2026?

À medida que a contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 se intensifica e a Inglaterra nutre novas ambições no cenário mundial, as conversas entre os torcedores inevitavelmente se voltam para a escalação mais forte possível dos Três Leões.

Uma voz apaixonada sintetizou isso em uma escalação convincente, combinando excelência comprovada, promessas da juventude e equilíbrio tático para capturar a rica profundidade dos Três Leões.

A formação se estabelece naturalmente em um sólido 4-2-3-1, com pontos fortes conhecidos ancorando a linha defensiva. “Fácil. Pickford no gol, 100%”, começou o torcedor.

“Quatro na defesa. Trent na lateral direita. Zagueiros centrais, fácil: John Stones e Marc Guehi. Lateral esquerdo, um dos melhores jogadores do City, Nico O’Reilly.”

“E aí vou escolher um bom pivô. Vou escolher Declan Rice, obviamente. Gosto do Elliot Anderson. Acho que ele tem sido ótimo. Ele tem grande habilidade, grande energia, mas não consigo... Tipo, vou escolher o Reece James, sabe?”

“No número 10, tem que ser o Jude Bellingham. Nem me falem de outro. Na ala direita, não dá pra mentir, nos dias bons, o Jarrod... Não, tô brincando. É o Bukayo Saka.”

“Na ala esquerda, nem tente me sugerir Anthony Gordon. Gosto dele, mas ele não chega nem perto de Marcus Rashford. Ainda mais porque ele complementa o nosso número nove, que é Harry Kane.”

Essa escalação combina segurança na defesa com solidez no meio-campo e talento no ataque, refletindo uma mistura bem pensada de desempenho nos clubes, experiência internacional e coerência tática. Ela se destaca como uma interpretação apaixonada de como os Três Leões podem marchar rumo ao triunfo em 2026.

Como seria o seu time titular da Inglaterra? Compartilhe sua versão nos comentários! Convidamos você a montar seu próprio time dos sonhos e participar da conversa.



