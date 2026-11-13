Segundo informou o jornal espanhol "As", Mbappé, craque do Real Madrid, participou da sessão de treinos vespertina da seleção francesa, realizada no estádio Matmut Atlantique, na cidade de Bordeaux, tornando-se a principal novidade nos preparativos dos Bleus para o confronto aguardado.
Os treinos marcaram o retorno do atacante francês ao trabalho com os demais companheiros, depois de ter apresentado uma melhora notável em sua condição física, na sequência das dores que sofreu no músculo posterior da coxa, que o obrigaram a desfalcar a equipe no confronto contra a Itália, realizado na quinta-feira no estádio San Siro.
Zidane confirmou, após a derrota pelo placar de 3 a 1 na sexta-feira, sua confiança na possibilidade de contar com Mbappé na próxima partida, esclarecendo que poupá-lo diante da Itália fazia parte do plano estabelecido previamente.
Zidane disse durante a coletiva de imprensa, respondendo a uma pergunta sobre a condição física do craque do Real Madrid: "Espero que ele esteja pronto no domingo. Esse era o plano, pois ele deveria descansar por conta de algumas dores, mantendo-se a possibilidade de sua participação".
Zidane precisa dos serviços de Mbappé na primeira final que disputa como técnico da seleção francesa, já que os Bleus precisam vencer a Turquia no domingo, aguardando um tropeço da Itália diante da Bélgica, para retomar a liderança de seu grupo na Liga das Nações da Europa.
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A recuperação do capitão da seleção francesa representa grande importância neste confronto, depois que o bicampeão mundial sentiu a ausência dele durante a partida de sexta-feira contra a Itália no estádio San Siro.
A seleção francesa entrou em uma fase decisiva de sua trajetória na Liga das Nações da Europa, depois que suas contas no Grupo 1 da Liga A sofreram abalos na sequência da derrota diante da Itália, em um resultado que encerrou o histórico sem derrotas do técnico Zinedine Zidane desde que assumiu o comando técnico dos Bleus em julho passado.
O início da trajetória de Zidane com a seleção francesa despertou grande interesse, por ser um dos nomes mais destacados da história do futebol francês, já que assumiu a missão como sucessor do técnico Didier Deschamps, em meio a expectativas de recolocar a seleção nos pódios de títulos, aproveitando o fato de dispor de um grupo diferenciado de jogadores experientes e jovens talentos.
Zidane havia iniciado sua trajetória oficial com uma vitória sobre a Turquia fora de casa pelo placar de 1 a 0, em 25 de setembro passado, e Kylian Mbappé marcou o gol da vitória, antes de sofrer uma lesão no joelho durante a mesma partida, que o afastou dos demais compromissos da seleção na data Fifa anterior.
Apesar da ausência do capitão do Real Madrid, a seleção francesa conseguiu conquistar duas vitórias sobre a Bélgica, uma delas em Bruxelas e a outra em casa, enquanto seu confronto contra a Itália terminou empatado, mantendo seu histórico sem derrotas antes da quinta rodada.
Mas o último confronto diante da Itália revelou alguns problemas que ainda precisam ser resolvidos, especialmente no setor defensivo, depois que a seleção francesa saiu na frente com um gol de Michael Olise, antes de os donos da casa conseguirem virar o placar e vencer por três gols a um.
Francesco Pio Esposito marcou dois gols, enquanto Davide Frattesi acrescentou o terceiro gol, fazendo com que a equipe de Zidane sofresse sua primeira derrota sob seu comando.
Esse resultado reacendeu a disputa pelas duas vagas de classificação do grupo, com as seleções francesa e italiana empatadas com 10 pontos cada, com vantagem da Azzurra nos confrontos diretos, enquanto a seleção belga ocupa a terceira posição com 9 pontos, e a seleção turca fecha a classificação sem pontos, depois de sofrer cinco derrotas consecutivas.