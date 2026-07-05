Será que ele mesmo se envolveu? Trump agradece à FIFA pelo “presente estranho”: foi uma “injustiça grave”!

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou uma mensagem de agradecimento à Federação Internacional de Futebol (FIFA) por meio da plataforma “Truth Social”, após a decisão de suspender a punição de suspensão automática imposta ao atacante Folarin Balugun, descrevendo a decisão como “a reparação de uma grave injustiça”.

Trump escreveu: “Obrigado à FIFA por fazer a coisa certa e por corrigir essa injustiça grave!”, referindo-se à decisão excepcional tomada pela Comissão de Disciplina de suspender a punição de expulsão imposta ao jogador americano na partida contra a Bósnia e Herzegovina nas oitavas de final da Copa do Mundo.

A FIFA anunciou, em comunicado oficial em seu site, que “nos termos do artigo 27 do Regulamento Disciplinar, a execução da suspensão automática do jogador americano Fularin Balugun por um ano fica suspensa como período de prova”, o que lhe permite participar da partida contra a Bélgica amanhã, segunda-feira, no estádio de Seattle, nas oitavas de final.

Essa decisão é considerada um caso excepcional e raro no futebol internacional, já que a Comissão Disciplinar raramente recorre à suspensão de punições automáticas por expulsão em grandes competições.

No entanto, a decisão traz uma condição rigorosa: a suspensão será aplicada caso Balogun receba outro cartão vermelho durante o ano por jogo violento, e a nova punição será somada à anterior nesse momento, o que coloca o jogador sob vigilância rigorosa durante todo o período que se segue.

A Federação Americana de Futebol acolheu a decisão com satisfação, afirmando em comunicado oficial: “Aceitamos a decisão da Comissão Disciplinar e estamos felizes que Folarin Balogun esteja apto a jogar amanhã. Nosso foco está totalmente voltado para a partida das oitavas de final contra a Bélgica, e esperamos contar com o apoio contínuo da nossa maravilhosa torcida”.

Balagun havia aberto o placar para os Estados Unidos aos 45 minutos da vitória por 2 a 0 sobre a Bósnia e Herzegovina, antes de receber o cartão vermelho aos 64 minutos por uma entrada violenta no zagueiro Tarik Mahrumović, em uma jogada que gerou ampla polêmica sobre a severidade da decisão da arbitragem.