Arbitrar a partida do Clássico não foi tarefa fácil para o árbitro Martínez Munuera, em meio à guerra aberta entre Real Madrid e Barcelona sobre a arbitragem, mas ele conseguiu passar no teste no estádio Camp Nou.

Segundo o jornal espanhol "As", Munuera apresentou um bom desempenho na arbitragem do ponto de vista do comitê técnico de árbitros, controlando o andamento da partida sem ser o centro dos acontecimentos.

O jornal destacou que Munuera saiu com sucesso do quinto Clássico que arbitrou, depois de provar possuir a experiência necessária para controlar uma das partidas mais tensas e acaloradas do futebol espanhol.

Apontou que qualquer faísca em confrontos como esse pode se transformar em um grande incêndio, mas isso não aconteceu desta vez no estádio Camp Nou.

As fontes ligadas à arbitragem consultadas pelo jornal concordam que o árbitro talvez pudesse ter mostrado alguns cartões amarelos adicionais, mas nenhum dos lances chegou ao nível de erro grave por parte do árbitro natural de Alicante.

Um dos lances mais polêmicos da partida foi a entrada de João Cancelo em Diomande, já que o Real Madrid pediu a expulsão do jogador do Barcelona, mas o árbitro e a tecnologia do árbitro assistente de vídeo não consideraram a entrada perigosa o suficiente para isso.

Martínez Munuera errou na avaliação da punição adequada ao lance, porque a pancada de Cancelo na panturrilha do jogador do Real Madrid exigia cartão amarelo, mas ele não o mostrou.

Por outro lado, o árbitro assistente de vídeo acertou ao não intervir, pois o lance não merecia cartão vermelho direto segundo a avaliação do comitê técnico de árbitros.

A decisão também foi correta por parte do árbitro assistente de vídeo e do árbitro dentro de campo no lance em que Alejandro Baldé tocou a bola com a mão, já que a bola se chocou com essa região do corpo do jogador do Barcelona, mas o lance não exigia a marcação de uma infração.

A avaliação do lance foi feita de forma correta dentro de campo, o que permitiu a Martínez Munuera deixar o Camp Nou com uma boa avaliação de seu desempenho na arbitragem.