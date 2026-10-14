Nenhum árbitro espanhol foi designado para apitar qualquer partida como árbitro central nas três competições europeias desta semana: Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência.

Esta rodada conta com 54 partidas. A presença espanhola nesta semana se limita à tecnologia de vídeo, com César Soto Grado assumindo a função de árbitro de vídeo na partida entre Feyenoord e Como, auxiliado por Carlos del Cerro Grande, enquanto o jogo será conduzido pelo árbitro lituano Donatas Rumšas, segundo o jornal "OK Diario", da Espanha.

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A Espanha tem 3 árbitros na categoria de elite da UEFA, aptos a apitar partidas da Liga dos Campeões: Jesús Gil Manzano, José María Sánchez Martínez e Alejandro Hernández Hernández. Nenhum deles foi designado para os 18 jogos da competição nesta semana.

Também ficou de fora Javier Alberola Rojas, classificado na primeira categoria da UEFA, o que lhe permite apitar partidas da Liga Europa e da Liga Conferência.

O "OK Diario" relacionou a ausência à "queda do nível da arbitragem na Espanha", considerando que a polêmica que surgiu recentemente no Campeonato Espanhol, incluindo o que aconteceu no clássico de Madri e a expulsão de Vinicius Junior diante do Villarreal, levou a essa decisão. A UEFA, porém, não divulgou nenhum comunicado sobre o assunto.

Não é a primeira vez que os árbitros espanhóis ficam ausentes das partidas europeias. Em janeiro de 2026, nenhum árbitro espanhol foi designado para a penúltima rodada da fase de liga, na Liga dos Campeões e na Liga Europa.

Depois disso, a UEFA voltou a designar Gil Manzano, Sánchez Martínez e Hernández Hernández para apitar 3 partidas na última rodada: Eintracht Frankfurt e Tottenham, Monaco e Juventus, e Manchester City e Galatasaray, segundo o site oficial da Federação Espanhola.



