Martínez Munuera, árbitro do clássico entre Barcelona e seu visitante Real Madrid, no estádio Camp Nou, condenou a torcida do Barça.

O Real Madrid venceu o Barcelona em sua própria casa, pelo placar de 2 a 1, no clássico do primeiro turno de LaLiga.

Segundo o jornal "Marca", o clássico deixou uma imagem lamentável quando parte dos torcedores do Barcelona, posicionados no setor em que os jogadores do Real Madrid comemoravam o segundo gol, começou a atirar objetos nos jogadores da equipe merengue.

O episódio ocorreu após o segundo gol do Real Madrid, marcado por Kylian Mbappé, que definiu a partida em 2 a 1.

Martínez Munuera escreveu no relatório: "Aos 87 minutos, durante a comemoração do gol da equipe visitante, uma garrafa de água e uma lata de Coca-Cola foram atiradas da arquibancada do setor norte, ocupado em sua maioria por torcedores da equipe mandante, como ficou evidente por suas roupas e cânticos. Nenhum dos dois objetos atingiu qualquer jogador".

O árbitro explicou que foi necessário acionar o protocolo e que a partida foi interrompida por conta desse incidente: "Em razão desses acontecimentos, foi acionada a primeira fase do protocolo de arremesso de objetos, o que foi anunciado pelo sistema de som interno".

E acrescentou: "Como resultado, a partida ficou paralisada por um minuto e vinte segundos. Nenhum incidente semelhante ocorreu durante o restante da partida".