Em um novo desdobramento da crise que provocou ampla polêmica na China, o Real Madrid emitiu um comunicado oficial para se desculpar pelas repercussões das declarações polêmicas atribuídas ao seu astro francês Kylian Mbappé, depois de o jogador já ter apresentado suas desculpas ao povo chinês, em uma tentativa de conter uma crise cujos efeitos se estenderam ao patrocínio comercial e à transmissão das partidas do Campeonato Espanhol.

A movimentação do clube merengue vem após Mbappé se desculpar oficialmente por seu comentário sobre uma imagem satírica que o comparava ao ex-líder chinês Mao Tsé-Tung, assim como após as desculpas de Javier Tebas, presidente da LaLiga, em nome da liga, diante do aumento das pressões sobre o futebol espanhol para conter a situação e restaurar suas relações com os torcedores e parceiros na China.

O texto do comunicado do Real Madrid sobre a crise entre Mbappé e a China foi o seguinte:









Mbappé se desculpa com o povo chinês

Mbappé havia emitido um comunicado oficial no qual reconheceu que seu comentário sobre a imagem satírica não foi acertado, afirmando estar ciente de que suas palavras feriram os sentimentos de muitos na China e nas comunidades chinesas ao redor do mundo.

O astro do Real Madrid disse: "Durante uma entrevista realizada comigo recentemente, comentei sobre uma imagem minha, mas meu comentário não foi acertado, e agora percebo que ele feriu os sentimentos de muitos na China e nas comunidades chinesas ao redor do mundo".

E acrescentou: "Peço desculpas a todos que foram incomodados por minhas palavras, pois essa não foi minha intenção de forma alguma. Tenho profundo respeito pelo povo chinês e por sua história, e expresso meu sincero pesar".

Uma grande crise

A crise se agravou depois que a agência de notícias oficial espanhola informou que a emissora de televisão estatal chinesa "CCTV" suspendeu a transmissão das partidas do Campeonato Espanhol, além dos jogos de que Mbappé participa, removendo anúncios e trechos de vídeo nos quais o jogador aparece.

Empresas chinesas também anunciaram o encerramento de suas parcerias comerciais com o astro francês, em razão da polêmica provocada por suas declarações sobre a imagem satírica.

As repercussões se estenderam à plataforma esportiva chinesa "Dongqiudi", que substituiu o nome de Mbappé na classificação da Bola de Ouro de 2026 por uma expressão que significa "essa pessoa não existe", depois de o francês ter terminado em segundo lugar, atrás do inglês Harry Kane.

Por sua vez, Tebas se desculpou com o povo chinês em nome da LaLiga, afirmando que a liga está trabalhando com seus parceiros e as partes envolvidas para superar a crise, e ressaltando a importância de proteger as relações que o futebol espanhol construiu com a China ao longo dos anos.