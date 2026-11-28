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O Atlético de Madrid precisou de mais de 13 anos para igualar uma marca que havia alcançado em LaLiga. Após uma série de resultados positivos longe de casa, o time espanhol voltou ao mesmo patamar ao superar o Elche por 3 a 2, em um duelo eletrizante, na noite deste sábado.

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A vitória veio no estádio Martínez Valero, pela 14ª rodada de LaLiga, em uma partida cheia de reviravoltas. O Atlético começou com força: Alejandro Grimaldo abriu o placar de pênalti aos cinco minutos, e Lee Kang-in ampliou dois minutos depois, aproveitando um erro na saída de bola dos donos da casa.

O Elche conseguiu diminuir aos 26 minutos com Martim Neto, que se aproveitou de uma falha de Marc Pubill na saída de bola, mas Julián Álvarez restabeleceu a vantagem de dois gols antes do intervalo, ao completar para as redes um passe de Álex Baena aos 41 minutos. No início do segundo tempo, Bouba Sangaré marcou o segundo gol do Elche aos 48 minutos, e os minutos restantes se transformaram em um duro teste para a capacidade do Atlético de segurar a vantagem.

De acordo com uma estatística publicada pelo perfil “Mister Chip” na plataforma “X”, o time do técnico Diego Simeone igualou sua melhor sequência de vitórias consecutivas fora de casa na história de suas participações na primeira divisão espanhola, ao somar seis triunfos seguidos.

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A primeira sequência aconteceu entre o fim de uma temporada e o início de outra, no período de 8 de maio a 28 de setembro de 2013, quando o Atlético de Madrid venceu fora de casa Celta de Vigo, Real Zaragoza, Sevilla, Real Sociedad, Valladolid e Real Madrid.

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Já a sequência atual começou nesta temporada 2026-2027, com a vitória sobre a Real Sociedad, seguida pelos triunfos sobre Deportivo Alavés, Espanyol, Levante e Getafe, antes de completar a série de seis com a vitória sobre o Elche.

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Mister Chip destacou que o Atlético de Madrid nunca havia conquistado seis vitórias consecutivas fora de casa em uma única temporada, o que torna a sequência atual “inédita” nos registros do clube.

O retorno dessa marca leva o nome de Diego Simeone, que comanda o Atlético de Madrid desde dezembro de 2011, já que as duas sequências estão ligadas à sua passagem pelo clube. O treinador argentino já havia alcançado outro recorde em LaLiga ao vencer o Getafe por 3 a 0 na rodada anterior (13ª), chegando a 345 vitórias na competição e superando o lendário Luis Aragonés em número de triunfos como técnico.

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Essa sequência enfrentará seu teste mais difícil na próxima rodada de LaLiga, quando o Atlético de Madrid visitar o Barcelona no Spotify Camp Nou, em partida antecipada da 23ª rodada, que estava marcada para uma data posterior por causa do compromisso das duas equipes na Supercopa da Espanha.

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