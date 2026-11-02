Segundo essas informações, o Bayern e seu chefe de scouting chegaram a um acordo para encerrar o vínculo empregatício em 31 de janeiro de 2027, "após conversas baseadas na confiança mútua". O contrato do profissional de 37 anos estava previsto originalmente para durar até o verão de 2027.
Schmadtke havia assumido, em outubro de 2024, a chefia do departamento de scouting dos profissionais e das categorias de base do FC Bayern Campus.
Filho de Jörg Schmadtke, ex-goleiro e dirigente da Bundesliga, ele era considerado em Munique um aliado próximo do diretor esportivo Max Eberl. Os dois já haviam trabalhado juntos no Borussia Mönchengladbach.
A saída de Schmadtke não surpreende. Ele vinha sendo criticado internamente por seu estilo de liderança.
Quem pode substituir Nils Schmadtke como chefe de scouting do Bayern?
"Nils Schmadtke foi de grande ajuda nos últimos dois anos na área de scouting e no planejamento do elenco profissional", afirmou Eberl, citado pelo site do Bayern. "Como chefe de scouting, ele trouxe muitas ideias novas para o departamento. Quero agradecer a ele pelo excelente trabalho e desejar-lhe tudo de melhor para o futuro."
Schmadtke afirmou que trabalhar no clube com mais títulos alemães foi "uma missão especial e uma grande honra": "Tenho orgulho da forma como reformulamos o scouting nos últimos dois anos, tanto para os profissionais quanto para os talentos do campus."
A tarefa de encontrar um substituto para Schmadtke cabe agora ao diretor esportivo Christoph Freund e ao chefe do campus, Jochen Sauer, responsáveis pelas categorias de base do Bayern.
Não é a primeira vez que o nome de Christopher Vivell é cogitado nos bastidores do FCB. O profissional de 39 anos é chefe de scouting do Manchester United e conhece bem Freund, com quem já trabalhou no Red Bull Salzburg.