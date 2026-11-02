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SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
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Separação definida: diretor esportivo Max Eberl perde colaborador importante no Bayern de Munique

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O Bayern de Munique encerrou antecipadamente o vínculo com seu chefe de olheiros, Nils Schmadtke. O anúncio foi feito pelo clube, recordista de títulos do Campeonato Alemão, na noite de segunda-feira.

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Segundo essas informações, o Bayern e seu chefe de scouting chegaram a um acordo para encerrar o vínculo empregatício em 31 de janeiro de 2027, "após conversas baseadas na confiança mútua". O contrato do profissional de 37 anos estava previsto originalmente para durar até o verão de 2027.

Schmadtke havia assumido, em outubro de 2024, a chefia do departamento de scouting dos profissionais e das categorias de base do FC Bayern Campus.

Filho de Jörg Schmadtke, ex-goleiro e dirigente da Bundesliga, ele era considerado em Munique um aliado próximo do diretor esportivo Max Eberl. Os dois já haviam trabalhado juntos no Borussia Mönchengladbach.

A saída de Schmadtke não surpreende. Ele vinha sendo criticado internamente por seu estilo de liderança.

nils schmadtkeimago / fohlenfoto
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Quem pode substituir Nils Schmadtke como chefe de scouting do Bayern?

"Nils Schmadtke foi de grande ajuda nos últimos dois anos na área de scouting e no planejamento do elenco profissional", afirmou Eberl, citado pelo site do Bayern. "Como chefe de scouting, ele trouxe muitas ideias novas para o departamento. Quero agradecer a ele pelo excelente trabalho e desejar-lhe tudo de melhor para o futuro."

Schmadtke afirmou que trabalhar no clube com mais títulos alemães foi "uma missão especial e uma grande honra": "Tenho orgulho da forma como reformulamos o scouting nos últimos dois anos, tanto para os profissionais quanto para os talentos do campus."

A tarefa de encontrar um substituto para Schmadtke cabe agora ao diretor esportivo Christoph Freund e ao chefe do campus, Jochen Sauer, responsáveis pelas categorias de base do Bayern.

Não é a primeira vez que o nome de Christopher Vivell é cogitado nos bastidores do FCB. O profissional de 39 anos é chefe de scouting do Manchester United e conhece bem Freund, com quem já trabalhou no Red Bull Salzburg.

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