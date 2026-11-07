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Phil Parkinson elogiou a influência positiva dos proprietários de Hollywood Ryan Reynolds e Rob McElhenney depois que o Wrexham conquistou um empate suado contra o Wolverhampton Wanderers. A presença da dupla de astros no Racecourse Ground deu um impulso importante tanto ao elenco quanto à comunidade local durante uma partida tensa da segunda divisão inglesa.

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Presença de estrelas de Hollywood agita o Racecourse

O técnico do Wrexham, Parkinson, falou com entusiasmo sobre o peso emocional que Reynolds e McElhenney carregam sempre que visitam o norte do País de Gales.

“Acho que é sempre muito animador para as pessoas que trabalham no clube, os funcionários e os jogadores, quando Rob e Ryan vêm para cá”, disse Parkinson após o empate. O Wrexham mostrou personalidade e reagiu rapidamente depois de sofrer um gol de Adam Armstrong. O clima no estádio chegou ao auge quando Lewis O'Brien empatou apenas dois minutos depois, fazendo os famosos proprietários se levantarem no camarote dos dirigentes.

Parkinson destacou o profundo envolvimento emocional da dupla desde que assumiu o histórico clube. “É bom ver a ligação deles com o clube, o quanto se importam e como entendem quando as pessoas precisam de ânimo e de um pouco de apoio. A torcida também se anima quando os proprietários estão na cidade. Converso com eles quando estão nos Estados Unidos, mas também é bom bater um papo quando vêm para cá”, explicou o técnico.

Reação após os tropeços recentes

O empate contra uma equipe recentemente rebaixada da Premier League marca uma melhora significativa do Wrexham. Após a decepcionante derrota por 1 a 0 para o Sheffield United em 30 de outubro, o Wrexham recuperou rapidamente o ânimo ao conquistar uma vitória importante sobre o Middlesbrough, seguida por este ponto disputado contra o Wolves.

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“Enfrentar Middlesbrough e Wolves de igual para igual e somar quatro pontos é motivo de satisfação”, afirmou Parkinson ao avaliar a sequência recente de jogos. O Wrexham poderia ter conquistado os três pontos se Kieffer Moore tivesse aproveitado uma chance no segundo tempo. O goleiro Anthony Patterson, porém, precisou fazer uma série de defesas decisivas para preservar o empate e impedir uma vitória do Wolves no primeiro encontro entre as equipes no Racecourse desde 1924.

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Luta por cada ponto na Championship

“Sempre seria difícil manter o mesmo nível, mas pedimos um esforço enorme aos jogadores e eles chegaram muito perto disso. No segundo tempo, parecíamos um time cansado, mas resistimos. Em termos de honestidade, foi nota 10. E tivemos a melhor chance de vencer quando o chute de Kieffer passou lentamente ao lado da trave”, acrescentou Parkinson.

Após o empate, o Wrexham ocupa a 15ª posição na tabela da Championship, com 18 pontos. O Wolves, por sua vez, está em quarto lugar, com 28 pontos, apenas um atrás do líder Birmingham.

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Frustração dos visitantes

Enquanto o Wrexham comemorava um ponto conquistado na raça, o técnico do Wolves, Cesar Peixoto, ficou furioso à beira do campo. Apesar de dominar boa parte do segundo tempo e testar Patterson repetidamente com Fer Lopez e Tommy Doyle, os visitantes não conseguiram marcar o gol da vitória.

“Estou irritado e chateado por não termos vencido. Merecíamos vencer. Fomos o melhor time. Todo mundo viu uma equipe querendo vencer do primeiro ao último minuto. Controlamos o jogo, tivemos mais posse de bola, lidamos com a pressão, criamos muitas chances, finalizamos mais, tivemos mais posse de bola, mais escanteios; mais de tudo”, declarou Peixoto.