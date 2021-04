Semifinais da Copa do Nordeste: classificados, datas, onde assistir e mais

Competição chega às semis, com só uma vaga em aberto. Veja como foram as quartas e como ficam os confrontos para a próxima fase da Lampions 2021

A Copa do Nordeste 2021 se encaminha para sua fase semifinal, com três dos quatro times já classificados. Neste domingo (18), Ceará e Sampaio Corrêa decidem a última vaga nas semis.

Confira o chaveamento e as datas das partidas de semifinais da Copa do Nordeste!

Os classificados para as semifinais da Copa do Nordeste 2021

Até o momento, Bahia, Fortaleza e Vitória estão classificados para as semis, após vencerem os seus duelos no sábado (17). Resta saber quem fica com a última vaga, disputada por Ceará e Sampaio Corrêa, às 16h00 deste domingo (18), na Arena Castelão.

Nas semis, Bahia e Fortaleza fazem o confronto de tricolores, enquanto o Vitória aguarda o vencedor de Ceará e Sampaio para saber quem enfrenta na próxima fase.

Quando são as semifinais da Copa do Nordeste 2021

Como foram as quartas de finais da Copa do Nordeste 2021

A CBF ainda não divulgou as datas e horários dos confrontos das semifinais da Copa do Nordeste 2021. O que se sabe até aqui, é que o duelo entre Bahia e Fortaleza será disputado na Arena Castelão.Jogando em Pituaçu, o Bahia goleou o CRB por 4x0 neste sábado (17). Os gols foram marcados por Matheus Bahia, Thaciano, Gilberto e Rossi.O rival dos baianos nas semis será o Fortaleza, que vem jogo disputado com o CSA, mas conseguiu a vaga com a vitória por 2x1, com gols de Davd e Bruno Melo.

Por fim, o Vitória também está nas semis da Lampions 2021, após passar pelo Altos. Os baianos abriram o placar com Samuel, viram os rivais empatarem, e quando a partida caminhava para as penalidades, Eduardo marcou para classificar o time.

Onde assistir às semis da Copa do Nordeste 2021?

O Nordeste FC segue como o canal oficial da competição, e disponibiliza as partidas em seu aplicativo de streaming e no canal de pay-per-view.

Na TV aberta, o SBT - e suas afiliadas no Nordeste - e a Fox Sports, na TV fechada seguem com a transmissão de alguns dos jogos da competição, enquanto as operadoras de PPV Net/Claro, Sky e Directv GO, também passam os jogos.