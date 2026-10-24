O Bayern de Munique sofreu um novo golpe fora das quatro linhas, depois que a evolução do estado de saúde de seu técnico Vincent Kompany revelou a possibilidade de sua ausência por várias semanas, após sofrer um mal-estar repentino que exigiu seu transporte de forma urgente a um dos hospitais da cidade de Munique.

Um clima de preocupação tomou conta do clube bávaro, depois que o treinador belga, de 40 anos, desmaiou de forma repentina enquanto acompanhava os treinos da equipe sub-23, comandada por Dante, na sexta-feira, isso após ter presenciado parte do treino do time principal.

A situação exigiu a intervenção das equipes de resgate, antes de recorrer a um helicóptero para transportá-lo ao hospital, em um episódio que gerou grandes temores dentro do clube. Apesar da gravidade da cena, os indícios iniciais foram tranquilizadores, já que os relatos informaram que o estado de Kompany é estável.

Ausência que se estende por semanas: o Bayern recusa arriscar

E em um desdobramento que aumenta a complexidade da situação, Max Eberl, diretor esportivo do Bayern de Munique, afirmou em declarações à rede "Sky Sport Alemanha" que a ausência do treinador não se limitará a alguns dias, mas se estenderá por várias semanas.

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Eberl disse: "Não será uma questão de dias, mas de semanas", esclarecendo que Kompany permanecerá no hospital por vários dias, depois de ter entrado em contato com ele e com sua esposa após o episódio para saber do seu estado.

O Bayern de Munique coloca a segurança de seu treinador no topo de suas prioridades no momento atual, preferindo conceder-lhe o tempo suficiente para a recuperação e para se submeter aos exames necessários, sem pressa em definir a data de seu retorno ao comando da equipe.

Este mal-estar surge depois que Kompany sofreu recentemente de uma infecção viral e dores na região do quadril, que provocaram sua ausência de alguns treinos e de uma das coletivas de imprensa, mas as causas exatas do episódio mais recente ainda são desconhecidas, à espera da conclusão dos exames médicos.

Seu auxiliar assume a função na ausência do treinador

Diante da ausência de Kompany, o inglês Aaron Danks, treinador auxiliar, assumirá o comando da equipe durante o período que se avizinha, devendo iniciar sua missão com o confronto contra o Freiburg no Campeonato Alemão durante o fim de semana.

Danks possui experiência anterior em assumir a responsabilidade de forma temporária, depois de já ter suprido a ausência de Kompany durante o confronto contra o Paris Saint-Germain na semifinal da Liga dos Campeões da Europa na temporada passada.

Apesar dos compromissos importantes que aguardam o Bayern de Munique, o clube não pretende colocar qualquer pressão sobre seu treinador para um retorno rápido, já que a prioridade continua sendo a recuperação plena de sua saúde antes de pensar em retomar suas funções técnicas.