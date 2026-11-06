Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FBL-EUR-C1-AEK-REAL MADRIDAFP
Traduzido por

Semana de fogo: revelada a nova data da partida adiada do Real Madrid

Real Madrid
Athletic Bilbao x Real Madrid
Athletic Bilbao
La Liga
Arsenal x Real Madrid
Arsenal
Liga dos Campeões
Real Madrid x Osasuna
Osasuna
Deportivo de A Coruna x Real Madrid
Deportivo de A Coruna
Espanha
England

Dezembro em chamas

Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável
Sinal Aberto
SBT Logo

SBT

✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável
Sinal Aberto
SBT Logo

SBT

✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável

Dezembro deixou de ser um mês comum no calendário do Real Madrid. A LaLiga anunciou a nova data para a partida entre Real Sociedad e Real Madrid, adiada da 23ª rodada, colocando o time merengue diante de uma semana de peso, que começa em San Sebastián e não termina em San Mamés.

A partida, que estava marcada para o próximo mês de fevereiro, será disputada agora na quarta-feira, 2 de dezembro, às 19h, no estádio do Real Sociedad, de acordo com o que informou o jornal espanhol "Mundo Deportivo".

Por que a partida foi antecipada?

O motivo da antecipação desta partida, assim como da partida entre Barcelona e Atlético de Madrid, está relacionado à Supercopa da Espanha.

As quatro equipes mencionadas vão disputar a Supercopa durante a primeira semana de fevereiro, de 2 a 6 de fevereiro, em Istambul, e por isso as suas partidas da 23ª rodada foram antecipadas, para que não entrem em conflito com a participação no torneio.

Dois testes difíceis em 4 dias

E, após essa partida antecipada no dia 2 de dezembro em San Sebastián, o Real Madrid enfrentará o Athletic Bilbao no fim de semana dos dias 5 e 6 de dezembro.

Sem dúvida, dois testes difíceis para o time merengue, em dois dos estádios mais complicados da Espanha, e com apenas poucos dias de diferença.

Em San Sebastián, o Madrid enfrentará uma equipe que não sabe se render em casa e, em San Mamés, se chocará com o conhecido inferno de Bilbao, em um teste verdadeiro para a profundidade do elenco e sua capacidade de gerir a pressão de partidas consecutivas.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google