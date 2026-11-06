Dezembro deixou de ser um mês comum no calendário do Real Madrid. A LaLiga anunciou a nova data para a partida entre Real Sociedad e Real Madrid, adiada da 23ª rodada, colocando o time merengue diante de uma semana de peso, que começa em San Sebastián e não termina em San Mamés.

A partida, que estava marcada para o próximo mês de fevereiro, será disputada agora na quarta-feira, 2 de dezembro, às 19h, no estádio do Real Sociedad, de acordo com o que informou o jornal espanhol "Mundo Deportivo".

Por que a partida foi antecipada?

O motivo da antecipação desta partida, assim como da partida entre Barcelona e Atlético de Madrid, está relacionado à Supercopa da Espanha.

As quatro equipes mencionadas vão disputar a Supercopa durante a primeira semana de fevereiro, de 2 a 6 de fevereiro, em Istambul, e por isso as suas partidas da 23ª rodada foram antecipadas, para que não entrem em conflito com a participação no torneio.

Dois testes difíceis em 4 dias

E, após essa partida antecipada no dia 2 de dezembro em San Sebastián, o Real Madrid enfrentará o Athletic Bilbao no fim de semana dos dias 5 e 6 de dezembro.

Sem dúvida, dois testes difíceis para o time merengue, em dois dos estádios mais complicados da Espanha, e com apenas poucos dias de diferença.

Em San Sebastián, o Madrid enfrentará uma equipe que não sabe se render em casa e, em San Mamés, se chocará com o conhecido inferno de Bilbao, em um teste verdadeiro para a profundidade do elenco e sua capacidade de gerir a pressão de partidas consecutivas.