O Barcelona entrou em uma semana decisiva no mercado de transferências de verão, após ter se aproximado de concretizar as contratações de Rodri e João Cancelo, enquanto segue aguardando a decisão final do atacante argentino Julián Álvarez, que continua sendo o alvo prioritário para reforçar o setor ofensivo.

O jornal espanhol Marca informou que a diretoria do Barcelona decidiu conceder a Álvarez uma última chance para definir sua situação com o Atlético de Madrid, antes de recorrer às alternativas disponíveis, afirmando que os próximos dias serão decisivos para o futuro do jogador.

Segundo o jornal, o Barcelona aguarda a realização de uma reunião entre Álvarez e Miguel Ángel Gil Marín, diretor executivo do Atlético de Madrid, com o objetivo de tentar convencer a diretoria do clube a aceitar negociar sua transferência para o Blaugrana.

De acordo com a reportagem, Marín já havia prometido a Álvarez permitir sua saída durante a atual janela de transferências caso ele demonstrasse o desejo de viver uma nova experiência, algo que o jogador busca colocar em prática durante a aguardada reunião.

A Marca esclareceu que o Barcelona não prolongará a espera pelo jogador, já que pretende resolver a questão do atacante ainda esta semana, seja concluindo a contratação de Álvarez ou encerrando-a definitivamente e partindo para o plano alternativo.

Caso as negociações emperrem, o clube catalão dispõe de várias opções para reforçar o ataque, com destaque para Lautaro Martínez, Mikel Oyarzabal, Luis Suárez e Viktor Gyökeres, mantendo-se ainda em aberto a opção de recorrer ao falso nove caso não seja contratado um novo centroavante.

O técnico Hansi Flick confia na capacidade de vários de seus jogadores para ocupar essa posição, como Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha, Karim Adeyemi e Anthony Gordon, além de acompanhar a evolução de alguns jovens talentos que chamaram a atenção durante a pré-temporada, especialmente o egípcio Hamza Abdelkarim.

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