"Sem uma única palavra": Mbappé responde aos "rumores de fuga" com uma mensagem clara

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Kylian Mbappé, craque da seleção da França, decidiu responder às críticas que recebeu nas últimas horas à sua própria maneira.

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Kylian Mbappé, craque da seleção da França, decidiu responder às críticas que recebeu nas últimas horas à sua própria maneira.

Kylian Mbappé dominou as atenções da imprensa ontem, na véspera do jogo da França contra a Itália, pela Liga das Nações da Europa.

O jornal "L'Équipe" começou ontem a publicar reportagens indicando que a relação entre o capitão da seleção francesa e seu novo treinador, Zinedine Zidane, pode não ser tão ideal quanto parecia.

Os acontecimentos continuaram com o anúncio, pela Federação Francesa de Futebol, da ausência de Mbappé nos treinos.

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As primeiras reportagens indicaram que o atacante do Real Madrid "estava recebendo tratamento", antes de se mencionar que ele sofreu um estiramento nos tendões da coxa, e essa polêmica terminou com a confirmação da ausência do camisa 10 francês na partida desta noite, ressaltando-se que ele não será cortado da concentração da seleção.

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A intensidade da crise aumentou após surgirem notícias de que Mbappé queria voltar para Madri, e que seu avião particular estava à sua espera, mas Zidane recusou tal medida.

Mbappé não esperou muito para responder a esses rumores, publicando uma foto sua em sua conta no "Instagram", nesta quinta-feira, em que aparece a bordo de um avião vestindo o uniforme esportivo oficial da seleção francesa, rumo à Itália.

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Mbappé não acrescentou nenhuma legenda à foto, limitando-se a colocar a bandeira da Itália e uma indicação de sua presença no país com a delegação da seleção da França.

Polêmica em torno da relação entre Zidane e Mbappé

A ausência de Kylian Mbappé nos treinos da seleção da França antes do confronto com a Itália não foi apenas uma notícia médica passageira, pois o momento veio em um instante extremamente delicado dentro da concentração dos Bleus, depois que reportagens da imprensa francesa revelaram a tensão na relação entre o capitão da seleção e seu treinador, Zinedine Zidane, em meio a divergências relacionadas à sua posição em campo e à forma como é utilizado, além de um clima não ideal no vestiário.

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As raízes da tensão remontam à primeira concentração de Zidane à frente da comissão técnica, quando ele decidiu escalar Mbappé na posição de ponta esquerda, apostando em Ousmane Dembélé no centro do ataque, uma decisão interpretada como uma mudança no status do craque madrilenho dentro do sistema ofensivo, especialmente porque ele prefere jogar na posição de centroavante nato no último período.

E enquanto Zidane esperava contar com os serviços de seu craque nos dois confrontos decisivos contra Itália e Turquia na Liga das Nações da Europa, vieram as notícias de que Mbappé sofria de um problema muscular na parte posterior da coxa, colocando sua participação contra a Itália fora dos planos, mantendo-se a esperança de que ele chegue a tempo para o confronto com a Turquia.

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As contas da classificação da França

A seleção da França entra no confronto com a Itália, marcado para a noite de quinta-feira na cidade de Milão, com mais de um objetivo, pois a importância do aguardado clássico não se limita à disputa entre os líderes do Grupo 1 da Liga das Nações da Europa, mas se estende à definição da classificação para as quartas de final, com a chance de encerrar a fase de grupos na liderança antes da última rodada.

A seleção francesa, comandada por Zinedine Zidane, tem clara vantagem nas contas do grupo, após somar 10 pontos em quatro partidas, contra 7 pontos da Itália e 6 da Bélgica, enquanto a seleção turca ocupa a lanterna sem pontuação.

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O confronto de ida entre França e Itália havia terminado empatado em 1 a 1, em uma partida que teve um erro de Lucas Da Cunha que resultou no gol de empate italiano, mas a seleção francesa entra no jogo de quinta-feira com a meta de assegurar sua passagem às quartas de final, antes de pensar em definir a liderança.

A seleção da França tem seu destino nas próprias mãos, pois lhe basta o empate diante da Itália para garantir o encerramento do grupo entre o primeiro e o segundo lugar e, consequentemente, a classificação às quartas de final da Liga das Nações da Europa, sem precisar esperar o resultado da última rodada, segundo reportagem da rede francesa RMC.

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Isso acontece em meio à disputa direta entre Itália e Bélgica pela segunda vaga, já que as duas seleções se enfrentam no próximo domingo em Bruxelas, o que torna a conquista de um ponto por parte da França no estádio San Siro suficiente para evitar entrar em contas complicadas quanto à classificação.