A diretoria do clube saudita Al-Hilal pôs fim às especulações que acompanharam a ausência do astro português João Cancelo no início da pré-temporada da equipe na Áustria, afirmando que tinha conhecimento da decisão do jogador antes do início da concentração.

O jornal saudita "Al-Maidan Al-Riyadi", citando fontes internas do Al-Hilal, negou a veracidade das notícias que circularam nas últimas horas sobre a ausência de Cancelo na concentração do clube sem a aprovação da diretoria, ressaltando que tudo o que se divulgou a esse respeito é totalmente desprovido de verdade.

O jornal esclareceu que a diretoria do Al-Hilal seguiu todos os canais oficiais para informar seus jogadores internacionais sobre as datas de apresentação na concentração, por meio de comunicações oficiais via e-mail que incluíam os cronogramas específicos para cada jogador.

E acrescentou: "A ausência de João Cancelo no encontro da equipe na Áustria ocorreu após coordenação direta e com autorização prévia da diretoria do clube. O jogador não descumpriu as instruções, e não há veracidade no que se comentou sobre sua ausência sem justificativa".

No mesmo sentido, as fontes revelaram que o processo de transferência de Cancelo encabeça as prioridades da diretoria do Al-Hilal no momento, intensificando suas negociações com o Barcelona para fechar a transferência do lateral português durante a atual janela de transferências de verão, diante do desejo de ambas as partes de encerrar o assunto o quanto antes.

Este esclarecimento vem para pôr fim à polêmica que se levantou em torno do comprometimento do jogador, em meio à expectativa dos torcedores sobre seu destino final entre permanecer em Riade ou retornar à Europa pela porta do Camp Nou.