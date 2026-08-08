Quando, há pouco mais de dois meses, começou a grande articulação em torno do cargo de presidente no Real Madrid, Florentino Pérez, então presidente e depois confirmado no posto, revelou publicamente que o clube faria muito em breve uma oferta muito grande por um "jogador do calibre de Cristiano Ronaldo ou Kaká".

Mas nem o especulado Michael Olise veio do Bayern de Munique, nem a oferta oficialmente confirmada por Julián Alvarez, atacante do Atlético de Madrid, surtiu efeito. Os merengues também ainda não gastaram a quantia de "pelo menos 150 milhões de euros" anunciada por Pérez, mas contrataram Yan Diomande, do RB Leipzig, por uma taxa fixa de 125 milhões.

Fica claro: Olise, Alvarez, Diomande... todos são jogadores puramente ofensivos. O que o Real mais precisa, e de forma urgente, há dois anos, desde o fim da era do trio central formado por Toni Kroos, Luka Modric e Casemiro, é de um volante de nível internacional. Claro que não está descartado que os madrilenhos ainda fechem essa lacuna evidente até o fim da janela de transferências. Mas o fato de agora terem investido novamente uma soma absurda em um atacante com Diomande comprova a priorização equivocada do Real no mercado.

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Recusa de Rodri é um duro revés para o Real Madrid

Nos últimos dias, aliás, com Rodri já estava tudo encaminhado. O madrilenho de nascimento já havia comunicado na primavera que, apesar de seu passado no Atlético de Madrid, conseguia se imaginar atuando pelos merengues. "O fato de eu ter jogado no Atlético não me impede de jogar no Real. Há outros jogadores que seguiram esse caminho", disse ele.

Agora, porém, tudo indica que o volante e melhor jogador da Copa do Mundo vai trocar o Manchester City pelo Barcelona. A oferta do Real, como seu empresário Pablo Barquero deixou claro agora, foi recusada por Rodri.

Para o Real, isso é um duro revés. O clube estava praticamente certo de que Rodri poderia ser um fator decisivo no recomeço sob o comando de José Mourinho para fazer esquecer a temporada recente sem títulos. E agora justamente o odiado arquirrival da Catalunha atravessa o negócio.

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Transferência encaminhada de Rodri para o Barcelona é um verdadeiro golpe de mestre

Assim, o Real fica sem resposta por enquanto. Mais uma vez, o time não tem ninguém capaz de organizar o jogo atrás da linha ofensiva formada por Kylian Mbappé, Vinicius Junior e agora Diomande. Mais uma vez, ao que tudo indica neste momento, vai começar a temporada com Aurélien Tchouaméni e Fede Valverde nessa posição, embora no passado já tenha ficado claro com ambos que lhes falta essa capacidade.

Para o Barça, por outro lado, a transferência encaminhada de Rodri é um verdadeiro golpe de mestre, não apenas por causa da rivalidade eterna com o Real. Afinal, a equipe de Hansi Flick, que recentemente humilhou o Real duas vezes seguidas na liga, ganha um substituto de elite urgentemente necessário para Frenkie de Jong, que voltou a sofrer uma lesão longa. Rodri ainda chega a um time formado por vários jogadores espanhóis com os quais o jogador de 30 anos foi campeão do mundo recentemente.

Ainda assim, não dá para deixar de constatar que a dramaticidade do duelo entre Real e Barça só aumenta. O conflito foi construído historicamente e já tem dezenas de capítulos, mas os confrontos do passado recente lembram momentos marcantes dos anos 2000 em torno da polêmica transferência de Figo do Barcelona para Madri.

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Novo capítulo da rivalidade eterna entre Real Madrid e Barcelona

Há, por exemplo, a novela do escândalo Negreira, que continua em ebulição até hoje e que, desde que veio à tona no início de 2023, abalou a confiança nos árbitros da Primera División. Nesse caso, o Real se juntou ao processo criminal contra o Barcelona como acusação particular. Consequência: especialmente no clássico entre os dois clubes, toda decisão arbitral controversa passou desde então a ser analisada sob a lente do caso Negreira.

Esse episódio provocou uma guerra de versões atrás da outra. Após a entrada do Real no processo, o presidente do Barça, Joan Laporta, respondeu com um contra-ataque e classificou os madrilenhos como o "clube do regime", que historicamente e até hoje teria sido beneficiado pelos árbitros.

Isso fez as relações institucionais - Pérez e Laporta, por exemplo, trabalharam juntos de perto nos bastidores no planejamento da Superliga - ruírem de vez. O fim dessa aliança também significou o fim do tradicional almoço entre as diretorias antes dos clássicos. Além disso, o Real recusou em várias ocasiões o habitual lugar de honra no camarote VIP.

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Como o Real Madrid reage à recusa de Rodri?

E ainda houve a história com Alvarez: depois do anúncio de Pérez sobre uma transferência recorde, o Real confirmou em comunicado que ofereceu 150 milhões de euros ao Atlético pelo argentino, mas a proposta foi recusada pelo rival da cidade. Quem ficou de cara foi o Barça, apontado há bastante tempo como fortemente interessado em Alvarez. Com a oferta tornada pública pelo Real, o clube provavelmente elevou de propósito o preço do jogador de 26 anos. Atualmente, Alvarez segue no Atlético.

Sem esquecer a escalada na entrega da Bola de Ouro de 2024, que ganha nestes dias um tom totalmente novo. Na época, o Real boicotou a gala de entrega do prêmio em protesto contra a vitória de Rodri sobre Vinicius Junior.

A reviravolta atual, com justamente Rodri, o grande alvo da irritação do Real de dois anos atrás, indo para a Catalunha, é portanto um golpe em cheio no rosto dos madrilenhos. A intensidade tóxica do duelo entre os dois clubes quase já não conhece limites. Que haverá continuação é certo. Como o Real reagirá esportivamente à recusa de Rodri, porém, não.