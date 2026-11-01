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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Sem piedade: Mbappé amplia seu recorde com o Real Madrid

Racing Santander x Real Madrid
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O francês Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, deu continuidade ao seu retrospecto excepcional de marcar gols contra todos os adversários que enfrentou no Campeonato Espanhol.

Mbappé havia aberto o placar para o Real Madrid, durante o confronto contra o Racing Santander, com o primeiro tempo terminando com a vantagem de 3 a 0 para os merengues.

O jornal Marca noticiou que Mbappé entrou na partida de hoje de olho no Racing Santander, que é o 24º adversário de sua trajetória no Campeonato Espanhol.

E, como de costume nas grandes ocasiões e sob pressão, Mbappé não desperdiçou a oportunidade de adicionar o nome do Racing à sua longa lista de vítimas, confirmando que nenhum time de La Liga conseguiu até agora escapar de seus gols.

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A decisão veio da marca do pênalti. Após a marcação de um pênalti que gerou grande polêmica, Mbappé assumiu a responsabilidade e conseguiu enganar o goleiro adversário com uma finalização indefensável, marcando o gol da vitória por 1 a 0.

Com esse novo gol, Mbappé manteve seu retrospecto histórico perfeito, após marcar contra todos os seus adversários no Campeonato Espanhol com um aproveitamento de 100%, uma marca da qual já havia se aproximado depois de balançar as redes de Málaga e Elche anteriormente.

Assim, Mbappé chegou a 68 gols com a camisa do Real Madrid em 76 partidas no Campeonato Espanhol.

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