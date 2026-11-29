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Arsenal e Manchester City empataram por 2 a 2 em um jogo eletrizante no Emirates Stadium, no domingo, mas as decisões controversas da arbitragem devem dominar as manchetes. Depois que Jurrien Timber marcou o gol de empate nos minutos finais, o Arsenal aguardou apreensivo duas revisões importantes do VAR que poderiam ter mudado a disputa pelo título da Premier League a favor do City.

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Drama no Emirates

O capítulo mais recente da crescente rivalidade entre Arsenal e Manchester City correspondeu às expectativas e terminou em um frenético empate por 2 a 2, com os dois times sentindo que poderiam ter conseguido mais. Erling Haaland abriu o placar para os visitantes aos 34 minutos, mas o Arsenal respondeu rapidamente com Kai Havertz, apenas seis minutos depois.

A insistência do Arsenal enfim deu resultado aos 83 minutos, quando Timber marcou em uma jogada de bola parada. O gol representou um marco para o time de Mikel Arteta, que agora soma 51 gols a partir de escanteios desde o início da temporada 2023/24, mais do que qualquer outro clube das cinco principais ligas europeias. A comemoração, porém, foi interrompida por um momento quando Gianluigi Donnarumma e seus companheiros de City cercaram o árbitro John Brooks, alegando que Gabriel Magalhaes havia atrapalhado de forma irregular o goleiro italiano enquanto a bola era alçada para a segunda trave.

Gol de empate de Timber é confirmado após revisão

O VAR examinou minuciosamente o gol de empate, à procura tanto de uma falta em Donnarumma quanto de um possível toque de mão de Timber. As imagens mostraram a bola batendo no quadril de Timber antes de cruzar a linha, embora o City tenha argumentado que ela havia resvalado em seu braço. Após a revisão, a decisão do árbitro de validar o gol do Arsenal foi verificada e confirmada pelo VAR, sem que a equipe de arbitragem encontrasse prova conclusiva de uma infração para reverter a decisão de campo.

A transcrição oficial da comunicação do VAR, divulgada após o lance, esclareceu como a decisão foi tomada. O responsável pela revisão afirmou: "John, confirmando a decisão de campo de validar o gol, revisão concluída. Não há evidência definitiva de que a bola tenha tocado a mão direita de Timber. Verificamos todos os ângulos de câmera disponíveis. Nenhuma evidência definitiva. Gol confirmado." Apesar da explicação, o banco do City continuou indignado por entender que a interferência de Gabriel na pequena área era suficiente para caracterizar uma falta. O gol de empate, porém, foi mantido, preparando o cenário para um fim de jogo caótico.

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Polêmica com toque de mão nos minutos finais

Já nos instantes finais da partida, uma nova polêmica surgiu aos 97 minutos, quando o Manchester City buscava o gol da vitória. Uma cabeçada de Josko Gvardiol pareceu atingir as mãos do atacante do Arsenal Viktor Gyokeres dentro da área. Os jogadores do City cercaram imediatamente o árbitro, convencidos de que haviam conquistado um pênalti nos minutos finais para vencer a partida, mas, mais uma vez, a tecnologia favoreceu os donos da casa.

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A decisão provocou um debate imediato entre especialistas e comentaristas, muitos dos quais sugeriram que os campeões da Premier League haviam sido privados de uma oportunidade clara de conquistar os três pontos. O correspondente sênior Ben Jacobs observou que o Manchester City tem motivos para se sentir muito prejudicado depois que a cabeçada de Gvardiol foi bloqueada pelas mãos de Gyokeres. No City, a avaliação era de que o time havia sido vítima de uma "decisão terrível", enquanto o Arsenal era visto como um time que "escapou dessa" em uma partida de tamanha importância.

Impacto na disputa pelo título

O resultado deixa a disputa pelo título da Premier League extremamente equilibrada, mas as atenções continuam voltadas à consistência do VAR. Embora o Arsenal tenha mostrado muita força para reagir duas vezes, as dúvidas persistentes sobre as regras relativas a toques de mão certamente dominarão as análises após a partida. Para Mikel Arteta, o resultado mantém o embalo de seu time, ainda que ele tenha se beneficiado de decisões por margem mínima nos momentos finais de um clássico confronto no Emirates.

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Enzo Maresca, por sua vez, terá de levantar o ânimo de seus jogadores depois que eles ficaram a poucos minutos de uma vitória expressiva fora de casa. O empate garante que a distância entre os dois gigantes continue pequena com a aproximação do período festivo.