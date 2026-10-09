Sem Montoro, Tite abre disputa para a camisa 10 e experimenta soluções no Botafogo

A lesão de Álvaro Montoro abriu espaço para Tite experimentar diferentes alternativas para a camisa 10 do Botafogo. Durante o período de treinamentos da Data Fifa, o treinador observou opções dentro do elenco para ocupar a função de articulador, já que o argentino é o único jogador de origem com essas características no grupo. A necessidade de encontrar uma solução ficou evidente com a ausência do meia no clássico contra o Vasco, na última quarta-feira (7).

Montoro sofreu uma entorse no tornozelo direito em um acidente doméstico e ficou fora da partida, na qual o Botafogo perdeu por 2 a 1. Antes do problema físico, o argentino vinha sendo utilizado em uma posição mais centralizada no meio-campo, com a responsabilidade de aproximar os setores e organizar as jogadas ofensivas. Aos 19 anos, ele soma 41 partidas na temporada, com três gols e seis assistências.

A primeira alternativa escolhida por Tite para enfrentar o Vasco foi Hakim Ziyech. O marroquino tem experiência atuando tanto pelo centro quanto pelos lados do campo e foi titular no clássico. Após a partida, o treinador explicou as características do jogador e citou outras opções que podem exercer a função de armador no Botafogo.

“O Ziyech é 10, o Ziyech é 10, é 7/10. Então ele tem a condição de jogar, hoje até jogou mais tempo do que previ em função da necessidade técnica que nós tínhamos. Pode trabalhar por dentro, pode trabalhar por fora. Quem pode jogar ali, Medina também pode, com características diferentes pode. Medina, Montoro. O (Danilo) Pereira é penúltimo atacante, ele pode fazer essa ligação com o homem da frente, menos de articulação, menos de lançamento, menos de jogo apoiado e mais vertical”, explicou Tite em coletiva de imprensa.

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Medina e Danilo Pereira também foram testados na função durante a preparação. O argentino Medina, que atuou mais aberto em algumas atividades, já desempenhou um papel central na armação durante sua passagem pelo Estudiantes. Danilo Pereira, por sua vez, tem características mais voltadas à aproximação com o atacante e à progressão vertical, com menos participação na construção das jogadas por meio de passes e lançamentos.

A escolha para o setor também passa pela definição do centroavante. Tite costuma trabalhar com uma referência fixa no ataque, e Arthur Cabral e Tiquinho Soares disputam espaço na equipe. A maneira como o Botafogo pretende chegar ao gol adversário pode influenciar diretamente a escolha do jogador responsável por ocupar a faixa central do meio-campo.

Após a derrota para o Vasco, o Botafogo volta as atenções para o confronto com o Coritiba, na segunda-feira (12), no Couto Pereira, pelo Brasileirão. A equipe terá quatro dias de preparação para ajustar o time, e Montoro voltou a participar de um treinamento nesta sexta-feira (9), aumentando a expectativa de que possa ficar à disposição. Com isso, Tite terá a possibilidade de recuperar seu camisa 10 ou dar sequência aos testes para encontrar uma alternativa caso o argentino não reúna condições de jogo.