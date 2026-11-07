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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Sem espaço para vacilação: Mourinho surpreende o Valencia com uma escalação de fogo

Valencia x Real Madrid
Valencia
Real Madrid
La Liga
Espanha

Mourinho em busca dos três pontos

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O português José Mourinho, treinador do Real Madrid, anunciou a escalação oficial de sua equipe para o duelo contra o Valencia, marcado para a noite deste sábado no estádio Mestalla, pela décima segunda rodada do Campeonato Espanhol, confronto no qual o Merengue busca conquistar sua oitava vitória consecutiva e seguir na perseguição à liderança da competição.

O site espanhol "Defensa Central" revelou as escolhas de Mourinho para a partida, que teve a ausência do brasileiro Vinícius Júnior por cumprir o restante da suspensão, com a entrada do marfinense Yan Diomande para substituí-lo, além de mudanças nas linhas de defesa e meio-campo.

A escalação oficial do Real Madrid ficou da seguinte forma:

Goleiro: Thibaut Courtois.

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07 de nov. de 2026

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Defesa: Fede Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella.

Meio-campo: Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler, Jude Bellingham, Yan Diomande.

Ataque: Kylian Mbappé.

As escolhas de Mourinho tiveram o retorno de Konaté e Huijsen para atuarem juntos na zaga, enquanto Valverde assume a função de lateral-direito e Cucurella ocupa o flanco esquerdo, ao passo que Tchouaméni volta ao meio-campo após ter sido poupado no duelo contra o AEK Atenas, atuando ao lado de Bernardo Silva.

No setor ofensivo, o treinador português aposta no brilho de Mbappé, que balançou as redes nos últimos 6 jogos do Real Madrid, ao lado de Diomande, que vem apresentando atuações de destaque nas últimas semanas, enquanto Bellingham assume a função de armador, após seu brilho no último duelo da equipe na Grécia e o belo gol de calcanhar que marcou.

O Real Madrid entra na partida com moral elevada, depois de ter marcado 21 gols nos últimos 7 jogos e conquistado duas vitórias expressivas sobre o Barcelona por 2 a 1 e sobre o Racing Santander por 3 a 0, e almeja dar sequência à sua série de vitórias antes do período da data Fifa.

O Valencia ocupa a penúltima colocação, com 9 pontos, apesar da vitória na rodada passada sobre o Elche por 1 a 0, no primeiro triunfo da equipe sob o comando de seu treinador mexicano Javier Aguirre, que assumiu o cargo como sucessor de Carlos Corberán no último dia 23 de setembro.

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