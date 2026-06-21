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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Sem Donis... Reunião de emergência na seleção saudita após a goleada da Espanha

Espanha x Arábia Saudita
Espanha
Arábia Saudita
Copa do Mundo
G. Donis
Espanha
Arábia Saudita
EUA
Grécia

O técnico grego foi alvo de críticas generalizadas após a goleada sofrida

A delegação da seleção saudita que se encontra nos Estados Unidos da América realizou uma reunião de emergência, após a goleada sofrida contra a seleção espanhola na Copa do Mundo de 2026.

A seleção saudita perdeu para a espanhola por 0 a 4, durante a partida que as opôs neste domingo, no Estádio Mercedes-Benz, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

O jornal saudita “Al-Riyadiah” informou que, logo após o término da partida, o príncipe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, ministro do Esporte da Arábia Saudita, fez questão de se reunir com os jogadores nos vestiários.

O curioso é que o grego Georgios Donis, técnico da seleção saudita, não esteve presente nessa reunião, pois estava ocupado com uma coletiva de imprensa, conforme revelou o jornal, enquanto Yasser Al-Misehal, presidente da Federação Saudita de Futebol, esteve presente.

Donis foi alvo de críticas generalizadas após a partida, principalmente por ter alterado o esquema tático habitual e optado por uma formação com cinco defensores, pela primeira vez desde que assumiu o comando da “Selecção Verde” em abril passado.

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As chances da seleção saudita ainda permanecem, já que ela enfrenta Cabo Verde na madrugada do próximo sábado e precisa vencer para se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo.

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