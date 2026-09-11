Vários veículos da imprensa italiana informam em uníssono que o atacante do Club Brugge afinal não teria se comprometido com uma carreira na seleção italiana. Em uma conversa com o novo técnico da seleção, Roberto Mancini, assim como com o diretor técnico da federação italiana FIGC, Claudio Ranieri, Tresoldi teria pedido mais tempo para pensar e também solicitado não ser convocado para os próximos jogos da Nations League.

Além disso, o jogador de 22 anos quer, de qualquer forma, primeiro concluir o ciclo atual na seleção alemã sub-21. Também por isso, segundo escrevem a Gazzetta dello Sport e a La Repubblica, a FIGC colocou inicialmente em espera o pedido de mudança de federação de Tresoldi junto à Fifa.

Tresoldi joga pelo Club Brugge e vem tendo atuações fortes por lá. Isso não leva apenas a muitas especulações de transferência, mas também ao fato de ele ser desejado por várias federações. No fim de agosto, os rumores ganharam força, quando a Gazzetta informou que Tresoldi havia escolhido a Itália. Já a Bild escreveu que o ex-jogador do Hannover ainda estava indeciso.

Tresoldi, filho de pai italiano e mãe argentina, nasceu em Cagliari e inicialmente cresceu na Itália. Só aos 13 anos ele se mudou com a família para a Alemanha e passou a ser formado no Hannover 96. Em 2025, transferiu-se para Brugge por 7,5 milhões de euros.

Desde a sub-19, Tresoldi atua pelas seleções de base da DFB. Pela sub-21, marcou 12 gols em 24 partidas. Ele reforçou sua boa fase na terça-feira com um gol na Champions League, na derrota do Brugge por 3 a 2 para o Aston Villa. Nesta temporada, ele já balançou as redes cinco vezes em sete partidas.

Getty Images

Nicolo Tresoldi era um candidato à Copa do Mundo com Julian Nagelsmann

Como o destro também teve uma primeira temporada excepcional em Brugge, ele era um forte candidato a integrar o elenco da Copa do Mundo do ex-técnico da seleção alemã Julian Nagelsmann. Como o próprio revelou, Tresoldi quase foi convocado. "Ele esteve realmente muito perto por muito tempo", explicou Nagelsmann. Tresoldi é um jogador "que tem esse faro especial dentro da área". Ainda assim, desta vez não deu para ele, embora Nagelsmann tenha indicado que a "hora de Tresoldi vai chegar".

Esse momento na seleção alemã, portanto, pode chegar em breve, embora não mais sob o comando de Nagelsmann. Ele renunciou após a Copa do Mundo completamente desastrosa nos Estados Unidos, Canadá e México. Jürgen Klopp assumiu e convocará sua primeira lista em 17 de setembro. Até agora, ele ainda não se pronunciou sobre Tresoldi.

Na Itália, a seleção também passa por uma reforma maior. Depois de novamente ficar fora da fase final da Copa do Mundo, Mancini voltou como técnico. Na próxima pausa internacional, a Azzurra enfrentará a Bélgica (25 de setembro), a França (2 de outubro) e a Turquia duas vezes (28 de setembro e 5 de outubro) pela Nations League.